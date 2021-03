Cum a intrat o comuna din judetul Alba in scenariul rosu cu un singur caz de COVID-19. Autoritatile au impus o serie de masuri restrictive

Care este "misterul" localitatii cu un singura caz de COVID intrata in scenariul rosu

Astfel, aici sunt respectate regulile ca si in celelate localitati intrate in scenariul rosu. Nu mai este voie sa se organizeze nunti si botezuri si alte evenimente private dar si punbluce, in spatii inchise, iar circulatia a fost restrictionata.Cu o populatie de 274 de locuitori, fiind astfel cea mai mica comuna din judet, Ceru-Bacainti are un singur locuitor diagnosticat cu noul coronavirus. Rata de infectare era miercuri, potrivit Directiei de Sanatate Publica (DSP) Alba, de 3,66 la mie.In consecinta, tinand cont de faptul ca rata de incidenta cumulata a cazurilor in ultimele doua saptamani este de peste 3 la mia de locuitori, autoritatile au aprobat o hotarare prin care se interzice organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive etc) atat in spatii deschise, cat si inchise, precum si desfasurarea de reuniuni cu prilejul unor sarbatori, aniversari, petreceri in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private.A fost interzisa, de asemenea, circulatia in interiorul localitatii pentru persoanele aflate in grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu apartin aceleiasi familii, precum si formarea unor asemenea grupuri.In ceea ce priveste comuna Sona, unitatea administrativ-teritoriala din judet cu cea mai ridicata incidenta, aici se inregistreaza 50 de cazuri, din care 8 anuntate miercuri. Rata de infectare era miercuri de 11,45 la mie. In conditiile in care majoritatea cazurilor sunt intr-un sat component, Biia, autoritatile au stabilit ca doar acesta sa intre in carantina pentru urmatoarele doua saptamani.In Alba, de la inceputul pandemiei, au fost testate pozitiv in total 16.372 de persoane, din care 14.919 s-au vindecat, iar 440 au decedat.Numarul total de teste efectuate pana in prezent in judet a ajuns la 176.626, potrivit DSP Alba.Autoritatile au transmis miercuri, 10 martie, ca in ultimele 24 de ore au fost raportate 4.564 de cazuri noi de coronavirus si 100 de decese . La ATI sunt internati 1.140 de pacienti.