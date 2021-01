Ceasurile inteligente ar putea depista infectarea cu COVID-19 cu multe zile inainte de aparitia simptomelor

Mai multe studii stiintifice realizate in ultimul an au ajuns la aceeasi concluzie: smartwatch-urile actuale pot depista COVID-19 cu suficient timp inainte pentru a ajuta la limitarea raspandirii.Conform cercetatorilor de la Mount Sinai, Apple Watch poate depista micile modificari ale ritmului inimii provocate de noul coronavirus cu o saptamana inainte ca pacientul sa simta primele simptome.Derulat in perioada 29 aprilie - 29 septembrie 2020, studiul publicat sub titulatura "Warrior Watch" a avut in vedere 297 de persoane care lucrau in sistemul de sanatate. Acestea au purtat fiecare cate un Apple Watch pe care a fost instalata o aplicatie speciala, ce masura variatia ritmului cardiac.Un studiu similar, realizat de Universitatea Stanford, a descoperit ca mai multe smartwatch-uri, printre care unele produse de Apple, Garmin si Fitbit, au scos in evidenta ca 81% din pacientii testati pozitiv au avut acelasi tip de modificari ale ritmului cardiac cu pana la 9 zile si jumatate inainte de aparitia simptomelor.Depistarea cat mai timpurie a virusului este esentiala in lupta impotriva raspandirii acestuia, iar smartwatch-urile par sa fie in cea mai buna pozitie sa ajute in acest sens.Acum ca studiile au scos la iveala acest lucru si daca este, intr-adevar, doar o chestiune de dezvoltare a unei aplicatii care sa urmareasca indicatorii necesari, care exista deja separat, este posibil ca in urmatoarele luni sa vedem un mare numar de smartwatch-uri care sa se promoveze pe baza acestei functii.Ciudat este ca studiile au aparut inainte ca smartwatch-urile care pot identifica noul coronavirus sa apara de piata. De obicei, in cazuri similare, era invers.