Cehia a dat gres in privinta relaxarii masurilor pandemice. Cazurile de COVID-19 cresc, iar sistemul de sanatate este in colaps

Recordurile de cazuri noi sunt depasite, iar sistemul de sanatate a ajuns la capacitate maxima.Cehia a fost prima tara care a relaxat masurile de siguranta. In iunie 2020, terasele au fost redeschise, regulile abandonate, iar totul s-a vazut in septembrie, cand tara a ajuns la 50.000 de cazuri. In momentul actual sunt peste un milion de imbolnaviri, iar in spitale nu mai exista locuri, potrivit Digi24.ro Ministerul Sanatatii cere ajutorul spitalelor din Elvetia, Germania si Polonia sa preia pacientii care nu mai pot fi tratati in tara din lipsa locurilor in unitatile medicale. Mai mult, guvernul ceh ofera 14 euro pe zi pentru fiecare persoana care respecta carantina.