Cehia, cu o populatie de 10,7 milioane, a raportat pentru a doua oara 8.000 de cazuri noi de COVID-19 in 24 de ore

Cehia, ce are o populatie de 10,7 milioane de locuitori, a consemnat pana in prezent 129.747 de cazuri de COVID-19, dintre care 59.901 de pacienti care s-au vindecat. Comparativ cu inceputul lunii septembrie, numarul total al persoanelor infectate cu SARS-CoV-2 a sporit de cinci ori.Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus in aceasta tara a urcat in prezent la 1.106, fata de 696 pe 1 octombrie.Cehia are cea mai puternica crestere a cazurilor de COVID-19 din Europa raportata la numarul de locuitori.Guvernul ceh a anuntat inchiderea barurilor, a restaurantelor si a cluburilor incepand de miercuri pana pe 3 noiembrie, iar majoritatea scolilor isi vor desfasura activitatea la distanta, in scopul reducerii raspandirii rapide a cazurilor de COVID-19.Ministrul sanatatii ceh Roman Prymula a anuntat luni pe Twitter ca adunarile publice vor fi, de asemenea, limitate la sase persoane, consumul de alcool in spatiile publice va fi interzis, iar purtarea mastii devine obligatorie in statiile de transport public.