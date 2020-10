Cehia doreste repatrierea medicilor din strainatate, pe fondul exploziei de cazuri de COVID-19

Ministrul Roman Prymula a apreciat acest apel lansat de Asociatia Medicala din Cehia (CLK), declarand ca el si colegii lui sunt "recunoscatori pentru orice mana de ajutor".Presedintele acestei asociatii, Milan Kubek, a trimis mesaje medicilor cehi care lucreaza in strainatate pentru a le cere sa ii ajute pe fostii lor colegi ramasi in tara si care lucreaza in spitalele nationale.Anestezistii si medicii specializati in terapie intensiva sunt cei de care Cehia are cea mai mare nevoie in aceasta perioada, alaturi de angajati medicali calificati.Sute de medici si absolventi de medicina parasesc Cehia in fiecare an, cautand locuri de munca in strainatate care le ofera salarii si conditii mai bune.Autoritatile cehe au raportat un numar record de cazuri de infectare cu noul coronavirus pentru a doua zi la rand. Joi, autoritatile cehe au raportat 9.721 de cazuri depistate in ultimele 24 de ore, un record absolut de la debutul pandemiei, dar si o crestere a numarului de teste efectuate.In total, Cehia a raportat peste 149.000 de cazuri de COVID-19 si 1.230 de decese asociate acestei maladii.La nivelul intregii Europe, Republica Ceha raporteaza cel mai mare nivel de noi infectari la 100.000 de persoane, cu 660,8 cazuri la 100.000 de persoane semnalate in ultimele 14 zile, iar pe locul al doilea se afla Belgia, cu 515,4 cazuri la 100.000 de locuitori, potrivit Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC).