Cei 13 oameni din Gorj care au intrat in contact cu italianul nu au coronavirus: Peste 4.800 de romani, izolati la domiciliu

Testele pentru cei 13 oameni din Gorj care au intrat in contact direct cu italianul care are noul coronavirus au iesit negative.

"Avem si rezultatele. Tin sa va anunt ca toate cele 13 persoane au test negativ. Mai sunt in lucru 19 teste ale unor persoane care nu au fost contacti directi", a declarat secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Nelu Tataru.

Acesta a precizat ca astazi a fost emis ordinul de carantina.

"Ce spune acesta? Exact procedurile pe care le-am aplicat si noi. Spune ca toate persoanele care vin din zone inchise sunt puse in carantina institutionalizata. In aceste 14 zile vor fi testati la intrare, iar la iesire se vor face doua teste la diferente de 24 de ore care trebuie sa fie negative", a punctat Tataru.

El a mai spus ca si celelalte teste realizate pana acum au fost negative.

Tataru a adaugat ca toti cei 13 oameni vor fi pusi in carantina, chiar daca rezultatele sunt negative.

Secretarul de stat a precizat ca, pana miercuri, la ora 14:00, la nivelul tarii, erau

69 de persoane in carantina si 4.818 in izolare la domiciliu, dintre care 920 in Bucuresti.

Conform procedurii, Tataru a explicat ca:

- pentru persoane asimtomatice care vin din zonele carantinate se impune carantina dupa testare, iar dupa cele 14 zile se mai fac doua teste la interval de 24 de ore care trebuie sa fie negative;

- pentru persoanele asimptomatice din alte zone decat cele aflate in carantina se instituie izolarea voluntara la domiciliu. "De la frontiera sunt dusi cu transport special pana la domiciliu. Ei cu familia sunt izolati voluntar. Cei care lucreaza vor primi concediu medical, iar elevii scutire medicala. Supravegherea se va face prin medicul de familie", a spus Tataru.

- persoanele cu simptomatologie sunt dirijate catre un centru special din tara. "Persoanele cu probele pozitive sunt duse la Matei Bals, unde sunt tratate. Dupa ce se ajunge la 10 cazuri, celelalte persoane raman in cele cinci clinici de boli infectioase de la nivelul tarii", a completat secretarul de stat.

De paza persoanelor aflate in carantina se va ocupa Politia Locala.

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a facut apel la presa, rugand jurnalistii sa stea departe de echipele care sunt implicate direct in ancheta epidemiologica.

Intrebat de un jurnalist "Daca intr-o ora am avea epidemie, nu mai avem masti. Ce facem?", seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a explicat ca nu este posibila o epidemie in urmatoarea perioada.

"In primul rand, intr-o ora nu are cum sa devina epidemie. Nici astazi. Daca apare un caz, pana sa ajunga la 10-100 de oameni dureaza. Chiar daca se gaseste un caz, nu inseamna ca Romania are o epidemie. Ati vazut este un cetatean care are coronavirus si persoanele care au intrat in contact direct cu el au rezultatele negative. Lucram pentru achizitiile respective (pentru masti - n.red.). Avem stocuri pentru cadrele medicale. Nu sunt multe. Dar nu suntem singura tara care se confrunta cu lipsa mastilor", a spus Arafat.

