Managerul Spitalului Victor Babes din Timisoara: "Cei 6 pacienti decedati nu puteau fi salvati nici la ATI"

Reactia managerului Cristian Oancea vine dupa ce medicul infectionist al Spitalului "Victor Babes" din Timisoara, Virgil Musta, declarase presei, marti, ca situatia de la sectia ATI a unitatii este dificila, de cateva zile nemaiexistand niciun pat liber."Suntem intr-o situatie dificila, la Terapia Intensiva deja de cateva zile nu avem loc si pe sectie avem cazuri foarte grave care, la un moment dat, exista riscul ca in evolutia lor sa se decompenseze si neavand terapie intensiva, nu putem sa-i punem pe ventilatie mecanica. Asa ca ii tinem pe presiune ridicata de oxigen, dar din pacate, nu este suficient. S-a intamplat ca in cursul zilei de ieri (duminica, n.r.) pana astazi dimineata (luni, n.r.) sa decedeze sase persoane, toti cu forme foarte grave, internate de clinica atat in Sectia de Boli Infectioase cat si la Pneumoftiziologie si care s-au decompensat si nu am avut solutie pentru ei", a declarat presei Musta.Medicul Voichita Lazureanu a declarat la randul sau, miercuri, presei, ca la respectivii pacienti "nu a fost posibil transferul (...) din cauza ca aveau comorbiditati, asa ca s-a considerat ca e mai bine sa fie tratati aici" (la Spitalul Babes, n.r.).In presa au aparut si comentarii potrivit carora cei sase bolnavi infectati cu SARS-CoV-2 si care au decedat nu ar fi beneficiat de tratament in ATI sau ca ar fi fost vorba despre o neglijare deliberata a acestora, in vederea salvarii altor pacienti cu sanse mai bune de supravietuire."Este vorba despre sase pacienti cu multiple comorbiditati, varstnici, la care inclusiv terapia intensiva nu mai putea ajuta. Din nefericire, a intervenit decesul, dar COVID-ul a fost impulsul negativ in parcursul clinic al acestor pacienti. Dar accentuez ca pacientii erau varstnici, cu multiple comorbiditati din sfera neurologica, oncologica si practic prognosticul era la fel, chiar daca li se aplica terapia intensiva. Sub nicio forma nu s-a pus problema ca ar fi fost neglijati. Un pacient stiu ca a avut 82 de ani, altul 70, erau cu neoplazii, unii cu paralizie, iar COVID-ul a fost acel impuls caruia nu mai aveai ce sa-i faci", a afirmat pneumologul Cristian Oancea.El a adaugat ca inclusiv in acest moment sunt 16 pacienti pe 14 locuri ATI in spital si s-a mai creat un loc, miercuri dimineata, prin transferarea unui bolnav in sectia ATI de la Spitalul Municipal."Inclusiv eu am doi pacienti internati in ATI si va spun ceva din practica mea personala. Am vazut pacienta neurologica cu accident vascular cerebral, zilele trecute. Dimineata, biologic se mai redusese din inflamatie, instiintasem familia ca ar putea fi mai bine a doua zi, dar seara a facut stop cardiac brusc si inevitabil. Asemenea cazuri am mai avut si eu si colegii mei si sunt in toata tara. Erau practic pacienti tarati, care nu au mai putut face fata comorbiditatilor si sumei comorbiditatilor. Dar nu s-a pus niciun moment in discutie problema ca au suferit de o lipsa de ingrijire medicala".In alta ordine de idei, managerul Cristian Oancea a precizat ca Spitalul de Boli Infectioase are separat cinci paturi de ATI pentru patologie non-COVID, din care doua sunt rezervate pentru pediatrie, daca vor fi cazuri."Trebuie sa avem grija si de pacientii non-COVID, a aparut gripa de sezon si am avut in anii precedenti si astfel de pacienti, cu gripa de sezon, care au necesitat internarea pe ATI. Acum nu am avut inca gripa sezoniera la internari, dat trebuie sa fim pregatiti si sa ne asiguram ca avem la dispozitie si paturi pentru astfel de cazuri. Am pastrat un minim necesar pe care l-am considerat de buna cuviinta pentru cazurile non-COVID", a detaliat Oancea.Citeste si: O unitate mobila de Terapie Intensiva va ajunge miercuri la Timisoara