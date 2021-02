Toate persoanele care merg in Anglia trebuie sa se autoizoleze si sa faca doua teste pentru depistarea COVID-19

Potrivit unui comunicat al MAE , primul test trebuie efectuat in a doua zi de la sosire, iar cel de-al doilea va fi efectuat in a opta zi de la sosire."Costurile aferente testarii sunt suportate de catre persoanele in cauza, iar programarea pentru testare trebuie efectuata inaintea calatoriei. Detalii cu privire la procedura testarii suplimentare sunt disponibile aici: https://www.gov.uk/guidance/how-to-quarantine-when-you-arrive-in-england. In situatia in care unul dintre cele doua teste este pozitiv, perioada de autoizolare se prelungeste cu inca 10 zile de la momentul testarii", se arata in comunicat.Totodata, MAE reaminteste ca celelalte masuri privind conditiile de intrare in Anglia raman in vigoare . Astfel, toate persoanele care sosesc in Anglia sunt obligate:* sa completeze inainte de/la sosire Formularul de localizare (Passenger Locator Form). Formularul este disponibil la urmatoarea pagina de internet: https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk;* sa prezinte un test cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat intr-un laborator autorizat, cu maximum 72 de ore inainte de inceperea calatoriei. Detalii despre tipul si caracteristicile testului sunt disponibile aici - https://www.gov.uk/guidance/ coronavirus -covid-19-testing-for-people-travelling-to-england;* sa se autoizoleze pentru o perioada de 10 zile la adresa declarata inainte de/la sosire in Formularul de localizare (Passenger Locator Form).Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Londra: 0044 20 7602 7328; 0044 20 7602 9833; 0044 20 7603 6694; 0044 20 7602 5193; 0044 20 7603 0572; 0044 20 7602 2065, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice 0044 (0) 773 871 6335.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet: www.mae.ro, https://www.mae.ro/travel-conditions/3725 si http://londra.mae.ro.