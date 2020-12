Raed Arafat sugereaza ca persoanele care au probleme cu masca trebuie sa munceasca de acasa: "Participi online, exista tehnologie moderna"

El sugereaza ca persoanele care sunt scutite de la portul mastii de protectie sau refuza sa o foloseasca isi pot exercita activitatea exclusiv online."Noi avem si la purtarea centurii de siguranta si la masca, avem undeva ca, daca din motive medicale n-o poti purta, dar aici trebuie motive medicale reale, trebuie sa fie ceva foarte serios, care dupa asta te intrebi daca persoana respectiva mai poate sa-si exercite functiile", a spus Arafat la Digi24 "Orice persoana care se afla in prejma unei persoane care nu vrea sa poarte masca are dreptul sa se ridice si sa plece, pentru ca poate considera ca viata ii e pusa in pericol, pentru ca nu stim daca persoana respectiva este infectata sau nu", a adaugat el."In momentul in care n-ai posibilitatea sa porti masca sau nu vrei, participi online, exista tehnologie moderna, sa nu fii fizic la fata locului", a mai spus Arafat.Citeste si: