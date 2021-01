Cei mai bogati oameni din lume ar putea sa cumpere vaccinuri contra COVID-19 pentru tot globul. Elon Musk si Mark Zuckerberg sunt pe lista

Rezultatele raportului

Cei mai bogati oameni din lume

Oamenii care au mai donat pentru aceasta cauza

Potrivit raportului Oxfam, averea totala a miliardarilor lumii este echivalenta cu suma cheltuielilor operate de toate tarile din G20 pentru a-si redresa economiile nationale in urma crizei declansate de pandemia de coronavirus.Acelasi ONG a indemnat guvernele lumii sa se gandeasca la posibilitatea taxarii suplimentare a celor mai bogati oameni de pe planeta.Noul raport, intitulat "Inequality Virus", a fost publicat intr-o perioada in care liderii lumii se reunesc in format virtual in cadrul conferintei "Davos Dialogue", organizata cu ocazia Forumului Economic Mondial de la Davos.In urma sprijinului fara precedent acordat de guverne economiilor nationale, valoarea de piata a actiunilor a crescut puternic la bursa, determinand si o crestere a averilor miliardarilor, in timp ce economia reala se confrunta cu cea mai adanca recesiune din ultimul secol, afirma autorii raportului.La nivel global, averea miliardarilor a crescut cu 3,9 trilioane de dolari americani intre 18 martie 2020 si 31 decembrie 2020, ajungand in prezent la 11,95 trilioane de dolari - echivalentul sumelor cheltuite de guvernele tarilor din G20 pentru a contra efectele generate de pandemia de COVID-19.Printre cei mai bogati 10 oameni din lume, ale caror averi au crescut cu 540 de miliarde de dolari dupa martie 2020, se afla Jeff Bezos (fondatorul Amazon), Elon Musk (fondatorul Tesla si SpaceX) si Mark Zuckerberg (fondatorul Facebook ).Potrivit raportului Oxfam, Jeff Bezos a castigat atat de multi bani pana in septembrie 2020, incat ar putea sa ofere tuturor celor 876.000 de angajati ai grupului Amazon un bonus de 105.000 de dolari si sa ramana la fel de bogat cum era inainte de declansarea pandemiei de COVID-19.In schimb, cei mai saraci oameni de pe planeta vor avea nevoie de mai mult de un deceniu ca sa revina la acelasi nivel de venituri. Reprezentantii Oxfam au estimat ca inca 500 de milioane de oameni au ajuns sa traiasca in saracie din cauza pandemiei, inversand declinul inregistrat de curba saraciei globale in ultimele doua decenii.Un numar ridicat de donatii caritabile consistente au fost facute de la inceputul pandemiei, numeroase celebritati, vedete din sport si lideri din domeniul afacerilor reactionand astfel la situatiile de urgente socio-economice generate de criza COVID-19.Luna trecuta, MacKenzie Scott, fosta sotie a lui Jeff Bezos, a dezvaluit ca a donat peste 4 miliarde de dolari unor banci de alimente si fonduri de ajutorare in regim de urgenta intr-un interval de patru luni.Intr-un mesaj publicat pe un blog, ea a spus ca a dorit sa ii ajute pe americanii care intampina dificultati cauzate de pandemia de COVID-19.Jack Dorsey, cofondator al retelei de socializare Twitter , a anuntat in aprilie ca va transfera 1 miliard de dolari din averea lui intr-un fond special care va sustine eforturile de redresare din timpul pandemiei, dar si alte cauze umanitare. Aceasta suma reprezinta circa un sfert din averea lui neta, estimata la 3,9 miliarde de dolari. Bill Gates si sotia lui, Melinda, au donat 305 milioane de dolari pentru vaccinuri , tratamente si dezvoltarea de teste de diagnosticare prin intermediul fundatiei lor de caritate, iar scriitoarea J. K. Rowling - autoarea romanelor din seria "Harry Potter - a donat 1 milion de lire sterline in beneficiul persoanelor fara adapost si al persoanelor afectate de abuzuri domestice in timpul pandemiei.Pana in iunie 2020, Jeff Bezos a anuntat ca a donat deja 125 de milioane de dolari in beneficiul actiunilor de combatere a noului coronavirus.Citeste si: Bulgaria va testa pentru COVID-19 toate persoanele care intra in tara, pe fondul raspandirii noii tulpini