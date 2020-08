Cei mai multi suceveni confirmati pozitiv au luat coronavirusul de la nunti si cumetrii

Sucevenii s-au infectat mai ales la nunti si cumetrii

Insa acest judet, in continuare cel mai afectat din Romania de SARS-CoV-2, daca ne raportam la numarul total de imbolnaviri, sunt in acest moment 363 de cazuri in evolutie, dintre care 57 au fost confirmate in municipiul Suceava.Este vorba despre cazuri dispersate, autoritatile medicale spunand ca nu ar mai fi vorba despre focare, asa cum se inregistrau in martie - aprilie 2020. De altfel, la 1 aprilie municipiul Suceava a fost primul oras din Romania bagat in carantina de autoritati din cauza numarului mare de infectii In ceea ce priveste numarul insemnat de contaminari din ultima perioada, surse medicale au spus pentru Monitorul de Suceava ca oamenii s-au infectat, in marea majoritate a cazurilor, la petreceri de weekend, indeosebi la nunti si cumetrii, si la evenimente religioase, ale tuturor cultelor.Un numar redus s-a infectat pe durata vacantei petrecute in alte zone din tara sau in strainatate. Nerespectarea masurilor de protectie- distantarea fizica, purtarea mastii, evitarea intrunirilor cu numar mare de persoane - au dus la aceasta situatie.Raportul oficial transmis de autoritati arata ca in ultimele 24 de ore, in Suceava au fost internate sapte persoane infectate cu noul coronavirus, insa au fost externati 22 de pacienti declarati vindecati.De asemena, conform Prefectirii, 39 din cele 114 unitati administrativ teritoriale nu au niciun caz de infectie cu noul coronavirus in evolutie, 27 au cate un caz in evolutie, 25 au sub cinci cazuri in evolutie, 14 au sub zece cazuri in evolutie, iar noua au peste zece cazuri in evolutie.Autoritatile sucevene mai transmit ca sectorul COVID-19 din Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Ioan cel Nou" se apropie de limita maxima. Aici, din cele 20 de paturi de la ATI, destinate pacientilor infectati cu noul coronavirus, 16 sunt deja ocupate. Patru dintre pacientii in stare grava sunt ventilati mecanic.La spitalul Judetean Suceava sunt internati in prezent 567 de pacienti, iar 151 sunt diagnosticati cu SARS-CoV-2. Alti 127 pacienti sunt in zona tampon si 289 pacienti sunt cu alte afectiuni (non-Covid).Numarul total de persoane testate in Suceava, de la inceputul pandemiei pana in prezent, este de 38.944, iar 622 de teste au fost facute in ultimele 24 de ore.Potrivit Directiei de Sanatate Publica Suceava, la nivelul judetului 4.073 de persoane au fost declarate vindecate.