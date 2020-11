Care sunt copiii vulnerabili in fata noului coronavirus. "Parintii pot sa fie avertizati asupra patologiilor cronice care trebuie aduse imediat in atentia medicului curant"

Cu toate acestea, atitudinea generala fata de boala trebuie sa fie de precautie intrucat existe anumite categorii de copii mult mai vulnerabili in fata COVID-19.Mihai Gafencu, medic pediatru la Spitalul de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara si presedinte al Organizatiei Neguvernamentale Salvati Copiii, si Adrian Marinescu, specialist in boli infectioase la Institutul Matei Bals din Bucuresti, au vorbit pentru Ziare.com despre incidenta cazurilor COVID-10 in randul copiilor, despre cei mai vulnerabili dintre ei in fata bolii si despre responsabilitatea in scoli, care ar putea asigura continuarea actului didactic in format fizic.Incidenta formelor severe ale bolii la copii este extrem de rara, sustin ambii medici, cu prevalenta in randul celor care prezinta comorbiditati."Fac forme care sunt majoritar asimptomatice sau oligosimptomatice si destul de diferite ca si prezentare cu cele ale adultului. Noi, in Timisoara, nu am avut cazuri impresionante legate de copiii sanatosi afectati de covid. Ei au avut cateva simptome destul de banale, niciunul nu a evoluat foarte grav si au fost transferati la spitalul de boli infectioase care a decis, conform legislatiei actuale, plasarea celor in stare buna chiar la domiciliu. Au fost in schimb si doua-trei cazuri de pacienti cu simptomatologii asociate care sigur ca au trebuit rezolvati.Mortalitatea este extrem de scazuta pe plan global si cateva lucrari care s-au publicat in ultimele luni au aratat acest lucru. Mortalitatea este mica si cazurile cu evolutie grava la copii sunt putine cu exceptia patologiilor asociate care pun viata in pericol", sustine Mihai Gafencu.La Institutul Matei Bals situatia este similara, in jur de 5% dintre pacientii internati cu COVID-19 sunt copii, spune doctorul Marinescu:"Din fericire in continuare numarul copiilor infectati este mic, in comparatie cu adultii. La Matei Bals, daca vorbim despre pacientii cu COVID-19 care sunt internati, adica cei care au forme medii sau severe, nu avem mai mult de 5% copii internati, iar pe sectiile de copii in momentul de fata sunt adulti internati. Ar fi doua lucruri de spus. Faptul ca cei mici sunt protejati de catre adulti si, in al doilea rand, in general copiii fac forme usoare sau asimptomatice, dar, totusi, sunt si exceptii si asta nu s-a intamplat numai in Romania. Din pacate exista si forme severe, chiar daca sunt rare.In cazul copiilor, comorbiditatile sunt mult mai rare, evident. Chiar daca sunt rare, exista si situatii in care cei mici nu au boli asociate si pot face o hiperactivitate imuna intr-un procent foarte mic. Nimeni nu are garantia ca va face o forma usoara inca de la inceput".Desi nu ar trebui sa fie ingrijorati, parintii copiilor care sufera de afectiuni care ii fac mai vulnerabili in fata infectiei trebuie sa fie mai precauti si sa solicite imediat ajutorul specialistului."Nu ar trebui sa fie ingrijorati dupa ce ne-a aratat literatura ultimelor luni. Dar pot sa fie avertizati asupra patologiilor cronice care trebuie aduse imediat in atentia medicului curant. Pot sa dau cateva exemple: copiii care au suferit transplant de un anumit fel, copiii care sunt sub terapie, cronici ii numim noi, copiii cardiaci, copiii cu boli de rinichi, copiii imunodeprimati. Sunt acesti copii care vor ajunge si ei in contextul in care bazinul de populatie infectata este atat de mare incat vor fi si ei infectati la casele lor si din mediul lor.Din primul moment sa aduca cazul la cunostinta medicului curant. In cazul bolilor cronice care necesita tratament de supraspecialitate si monitorizarea se face in centre universitare, parintii sa contacteze direct centrele universitare pentru patologiile complicate", spune Mihai Gafencu.Totodata, medicul de la Timisoara atrage atentia ca simptomatologia copilului este diferita de cea a adultului."Adultul clasic a fost descris la inceputul pandemiei ca un adult cu tulrubari respiratorii si mai apoi cu tot ceea ce au insemnat cazurile grave, cu furtuna citokinelor si tulburari care au tinut foarte mult si de coagulare si de o patologie sistemica. Pe cand copilul are manifestari digestive, deseori, la inceput, uneori chiar dureri de burta, oboseala, diaree, mai rar prezente la adult, disparitia mirosului si a gustului copilul nu intotdeauna o sesizeaza, tulburarile respiratorii pot fi tardive. Ceea ce este constant prezent este, de obicei, reactia febrila - temperatura mare."Diferenta intre gripa si COVID-19 este foarte dificil de recunoscut in stadiile incipiente, spune acesta, insa, ofera si o solutie."Momentan, cat se stie despre afectarea copiilor in acesta pandemie de SARS-COV-2, nu putem sa facem dintr-un bun inceput diferenta. De aceea s-au si dezvoltat testele care pot sa determine actualmente prezenta infectiei gripale sezoniere de infectia covid si copilul trebuie testat pentru a se proteja batranii din familie si parintii insisi."In ceea ce priveste tratarea copiilor cu forme usoare ale bolii acasa, Mihai Gafencu a oferit cateva sfaturi pentru parinti."Regula este combaterea febrei cu paracetamol, dupa cat se stie acum. Febra se combate si cu comprese reci la nivelul membrelor, maini, picioare, nu pe piept, nu pe frunte. Raman indicatiile actuale care sunt mai mult orientative, de aerisire a camerei, de administrare a vitaminei D, dublata de vitamina C si, in situatiile in care se poate, si de zinc.As mai face o mentiune asupra unui alt semn de boala. Am vazut cateva articole legate de dermatologia pediatrica in care periferiile - mainile, picioarele - sunt afectate de zone eritematoase, adica rosiatice, care pot sa fie evocatoare pentru o infectie in cazul lor tot de la niste tulburari probabil de coagulare si vascularizatie. Si ele sunt acum incercetarea lumii medicale, noi doar le-am observat la unul-doi copii."Intrebati cum comenteaza recomandarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii de a tine scolile in continuare deschise, ambii au recunoscut ca in contextul aplicarii si respectarii masurilor sanitare scolile nu reprezinta un factor major de raspandire a infectiei."Si noi, Salvati Copiii Romania, recomandam la clasele mici deschiderea scolilor. Pana la clasele I-IV, cand este copilul mic. Expunerea bunicilor recunosc ca poate sa fie un lucru de cercetat si o mica retinere, dar toate tarile civilizate au lasat scolile primare deschise. Este recomandarea Organizatiei Salvati Copiii, este recomandarea OMS, este recomandarea tuturor tarilor din Europa civilizata", spune Mihai Gafencu. Situatia se aplica si in cazul elevilor mai mari, adauga specialistul."Daca se distanteaza clasele, nu vin la aceeasi ora, nu se intersecteaza cu alte clase, iar in clasa au paravane intre ei si poarta toti masca. Deci da, se pot deschide si la clasele mai mari daca toate aceste conditii sunt respectate. La noi, ca sa dau exemplul Timisoarei si al Bucurestiului, au fost inchise din cauza adultilor, in niciun caz din cauza criteriilor initiale de inchidere a scolilor care erau trei cazuri in scoala in trei clase diferite.Tot arat cu degetul spre adult. Adultul este cel care nu respecta, adultul este cel care in loc sa isi conduca copilul acasa de mana il lasa sa interactioneze in continuare necorespunzator. Adultul ramane cu ceilalti parinti la intrarea in scoala, sta la o terasa cu prietenii si tot adultul este uneori, sa spunem asa, luptatorul cu flamura impotriva purtatului mastii. Copiii sunt cei care asculta, explicandu-le, isi doresc socializare si asta au aratat si prin studiul din luna iulie in care peste 5.000 de copii au spus, din 6.000 sondati, ca ei vor sa mearga la scoala."La randul sau, medicul de la Matei Bals sustine ca revenirea la scoala trebuie sa se faca treptat, in functie de evolutia situatiei epidemiologice si de posibilitatea fiecarei scoli de a asigura respectarea masurilor sanitare."Lucrurile cred ca trebuie nuantate. S-a demonstrat foarte clar ca scolile nu reprezinta un risc crescut de infectare, dar este adevarat ca este un factor care contribuie si atunci trebuie gandita situatia in raport cu realitatea de acum. Daca e o transmitere accentuata si suntem pe o curba ascendenta probabil ca ar trebui monitorizati si vazut ce se intampla in saptamanile astea. Daca lucrurile se echilibreaza intr-o anumita masura, desigur ca se poate reveni si in varianta hibrid sau chiar fizica pentru scoli.Mai este insa o discutie. Cred ca fiecare scoala trebuie sa isi faca propria evaluare si sa realizeze daca intr-adevar poate sa respecte conditiile de preventie. Ma refer la numarul de elevi din scoala, regulile de igiena. Nu toate scolile pot sa faca, mai ales in mediul rural."