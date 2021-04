Cel mai bun loc in care sa traiesti pe timpul pandemiei

Conducerea in clasament a fost preluata deDesi Noua Zeelanda si Singapore au inregistrat niveluri foarte scazute de noi cazuri de infectare, campania de vaccinare derulata in Singapore este mult mai avansata. Astfel ca, in timp ce traiul in mai multe tari a revenit aproape la normal gratie controlarii reusite a coronavirusului, Singapore a administrat deja vaccinuri unei cincimi din populatie, iar alte state precum Noua Zeelanda, Australia si Taiwan au ramas in urma, citeaza The Guardian.Tari ca Polonia si Canada au scazut in clasament, in ciuda ratelor mari de vaccinare. In multe cazuri, guvernele au relaxat restrictiile cand a inceput vaccinarea, iar acest lucru a dus la cresterea ratei de infectare cu noi variante inainte ca populatia sa atinga niveluri suficient de mari de imunitate.Dupa ce a fost apreciata la nivel international pentru raspunsul la pandemie, Noua Zeelanda a fost criticata pentru ritmul campaniei sale de vaccinare. Guvernul de aici a spus ca toti cei care doresc si sunt eligibili vor fi imunizati pana la finalul anului, iar serurile anti-Covid vor fi disponibile tuturor adultilor pana la jumatatea verii.Pana in prezent, tara si-a indeplinit obiectivele lunare si oficialii au spus ca imunizarea va creste lunile urmatoare. Totusi, doar 4,5% dintre persoanele eligibile au primit o doza. Intre timp, granitele Noii Zeelande sunt inca inchise pentru majoritatea turistilor internationali.Clasamentul Bloomberg privind rezilienta fata de Covid-19 este actualizat lunar si este realizat pe baza mai multor masuri si elemente, de la ratele de infectare la cele de vaccinare si mobilitatea oamenilor. Toate aceste informatii sunt folosite pentru a calcula "scorul rezilientei".Scorul Noii Zeelande a scazut luna aceasta cu 0,1 puncte, la 79,6. Cel inregistrat de Singapore este de 79,7. Australia ocupa locul al treilea in clasamentul care cuprinde 53 de economii, cu scorul de 76,2, urmata de Israel si Taiwan.Romania se afla pe locul 40, in urcare sase pozitii, cu scorul de 49,3. Numarul de cazuri lunare la 100.000 de persoane este de 649, iar rata de mortalitate inregistrata intr-o luna este de 3,6%. Potrivit raportului, numarul total de decese la 1 milion de persoane este de 1.417. Rata de rezultate pozitive la teste Covid este de 14,4%, iar 12,3% dintre romani au fost vaccinati pana in prezent.