Cel putin 20 de deputati italieni au fost confirmati cu COVID-19. Peste 11.700 de cazuri noi si 69 de decese inregistrate in Peninsula in 24 de ore

Alti doi deputati sunt in autoizolare preventiva, conform Il Messaggero si altor publicatii.Toate procedurile de votare in Camera Deputatilor au fost suspendate pentru saptamanile urmatoare, insa dezbaterile si sedintele in comisii vor continua, scrie presa, citand membri ai Camerei.'Democratia nu trebuie suspendata intr-un moment atat de complicat', a declarat Mariastella Gelmini, din partidul de opozitie Forza Italia, pentru agentia Adnkronos.Italia a raportat duminica 11.705 de cazuri noi de infectare cu coronavirus si 69 de decese in ultimele 24 de ore, transmite Reuters.Sambata au fost consemnate 10.925 de cazuri noi de contaminare si 47 de decese.Bilantul victimelor este totusi mult sub cel inregistrat la varful epidemiei, in martie-aprilie, cand Italia anunta peste 900 de decese zilnic.