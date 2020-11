CORONAVIRUS Romania. A crescut rata de infectare in Sibiu, la 7,4. Cluj este la un pas de 7. Capitala a scazut sub pragul de 5 la mie

Conform raportului transmis joi de Grupul de Comunicare Strategica, coeficientul infectarilor pentru Capitala a scazut la 4,99. Miercuri, rata de infectare era de 5.04.Judetul Valcea a trecut de la scenariul rosu, miercuri cu (3,09 la mie) la cel galben cu 2,99 la mie. Tot de de la rosu la galben a coborat si judetul Hunedoara.In total, 21 de judete sunt on scenariul galben..Un singur judet se mai afla in scenariul verde, cu o rata de infectare de sub 1,5 la mie. Este vorba despre judetul Vrancea.Autoritatile au transmis, joi, ca 10.142 de cazuri noi si 121 decese s-au inregistrat in ultimele 24 de ore. La ATI sunt 1.152 de pacienti internati.Citeste si: