Recomandari importante ale OMS: "Cele doua doze ale vaccinului anti-COVID al Pfizer/BioNTech trebuie administrate la un interval de 21-28 de zile"

Multe tari inregistreaza presiuni tot mai mari in sistemele lor de sanatate, din cauza cresterii numarului cazurilor de COVID-19 si a aparitiei unor tulpini noi ale virusului, care par sa se raspandeasca mai rapid.Guvernele adopta noi restrictii pentru a opri raspandirea bolii, iar cererea de vaccinuri este uriasa."Am discutat si am ajuns la urmatoarea recomandare: doua doze din acest vaccinul (Pfizer) in decurs de 21-28 de zile", a declarat Alejandro Cravioto, presedintele Grupului Strategic de Experti Consultanti in Imunizare (SAGE), intr-un briefing de presa online.Comisia a mai spus ca tarile ar trebui sa poata sa esaloneze administrarea dozelor pe parcursul a sase saptamani, pentri ca mai multi oameni expusi riscului de mbolnavire sa poata sa fie vaccinati."SAGE recomanda ca tarile unde exista circumstante exceptionale de constrangeri ale aprovizionarii cu vaccinuri (Pfizer) sa amane administrarea celei de-a douza doze cu cateva saptamani, pentru a maximiza numarul de persoane care beneficiaza de prima doza ", a spus Cravioto.Acesta a adaugat: "Cred ca trebuie sa fim ceva mai deschisi la aceste tipuri de decizii pe care tarile trebuie sa le ia in functie de situatiile lor epidimiologice".Peste 85 de milioane de oameni au fost infectati cu noul coronavirus la nivel global, iar circa 1,85 de milioane au murit, potrivit datelor oficiale analizate de Reuters.Directorul general al SAGE, Joachim Hombach, a spus ca cresterea intervalului de timp dintre cele doua doze de vaccin Pfizer poate fi acceptabila pentru tarile care nu pot aplica recomandarea principala."JCI, autoritatea care face recomandari de acest tip din Marea Britanie, a acordat o flexibilitate de pana la 12 saptamani, tinand cont de circumstantele specifice cu care se confrunta tara", a spus acesta."Recunoastem in totalitate ca tarile pot considera ca trebuie sa fie mai flexibile in ceea ce priveste administrarea celei de-a doua doze. Dar este important de retinut ca exista foarte putine ... date empirice din studiile care stau la baza acestui tip de recomandare ", a adaugat el.Avand in vedere oferta limitata de vaccinuri in prezent, Cravioto a spus ca SAGE nu a recomandat va prioritara inocularea cu vaccinul Pfizer a calatorilor internationali, cu exceptia cazului in care se afla intr-un grupa de risc foarte ridicat, cum ar fi varstnicii si cei cu afectiuni preexistente.Kate O'Brien, expert in imunizare al OMS, a declarat ca a existat o discutie solida la SAGE despre compromisul dintre respectarea stricta a dozelor standard in studiile clinice si permiterea unei utilizari mai largi a vaccinului ca prima doza, riscand astfel intarzierea obtinerii celei de-a doua doze pentru unii oameni.