Cele doua simptome care ajuta la depistarea rapida a infectiei cu coronavirus la copii

Cercetatorii de la Queen 's University Belfast spun ca au confirmat faptul ca deranjamentul stomacal este un simptom de Covid-19 la copii, adaugand ca acesta pare sa fie un semn-cheie al bolii, transmite The Guardian "In esantionul nostru, diareea si voma au indicat mai bine (boala) decat, de exemplu, tusea sau chiar modificarile la nivelul simturilor gustului si mirosului", a dezvaluit Tom Waterfield, autor principal al cercetarii."Daca vrem sa diagnosticam infectia la copii, trebuie sa incepem sa luam in considerare diareea si voma, nu doar simptomele sistemului respirator superior", a adaugat acesta.Waterfield a spus ca, folosind doar cele trei simptome luate in considerare la acest moment, testarea copiilor simptomatici ar identifica doar 76% dintre cazuri. In schimb, daca sunt adaugate simptomele gastrointestinale, procentul ar urca la 97%.Profesorul Tim Spector de la King's College London a declarat ca aceste concluzii sunt in linie cu cele ale cercetarilor facute de echipa sa:"Datele noastre, adunate de la aproape 250.000 de copii, sugereaza ca acei copii care au fost testati pozitiv au avut un spectru larg de simptome si ca tusea nu este la fel de comuna la copii ca la adulti"."De asemenea, am observat ca simptomele stomacale si pierderea apetitului sunt aproape la fel de des intalnite ca febra", a spus Spector, adaugand ca, desi problemele gastrointestinale sunt observate si la copii si la adulti, acestea sunt ceva mai des prezente la copii decat alte simptome.