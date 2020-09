Coronavirus Romania: Lista celor mai afectate zone din tara. Cateva judete au explodat, in ultimele 24 de ore

De la inceputul pandemiei si pana in prezent, in Romania au fost confirmate 111.550 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 89.119 de pacienti au fost declarati vindecati.Bucurestiul se mentine in topul imbolnavirilor, cu 220 de cazuri noi in ultimele 24 de ore. De asemenea, in judetul Maramures s-au inregistrat 71 de cazuri noi, un numar crescut fata de zilele precedente.1. Alba 1486 222. Arad 2373 303. Arges 5368 125. Bihor 3216 376. Bistrita-Nasaud 1383 87. Botosani 1510 188. Brasov 5419 519. Braila 2173 1810. Buzau 2624 1511. Caras-Severin 1116 2912. Calarasi 716 913. Cluj 2800 3514. Constanta 2280 4515. Covasna 1062 1216. Dambovita 3678 4517. Dolj 2403 3318. Galati 3768 919. Giurgiu 977 2220. Gorj 1818 2021. Harghita 876 522. Hunedoara 2071 1623. Ialomita 1141 1224. Iasi 4167 3925. Ilfov 2885 5227. Mehedinti 1323 828. Mures 1640 829. Neamt 2812 4830. Olt 1696 2031. Prahova 5261 4232. Satu Mare 517 1133. Salaj 577 1834. Sibiu 1931 3035. Suceava 6137 5536. Teleorman 944 2838. Tulcea 731 939. Vaslui 2502 3140. Valcea 1824 1141. Vrancea 2588 9