Coronavirus Romania. Cele mai afectate zone din tara, in ultimele 24 de ore. Bucurestiul si inca trei judete au sute de cazuri

566.365 de pacienti au fost declarati vindecati.In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 3.938 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.Bucurestiul ramane pe primul loc in tara in privinta numarului de cazuri noi de infectari - 435 in ultimele 24 de ore. Urmeaza: Iasi - 238 de cazuri noi, Ilfov - 206 de cazuri noi,Timis - 182 de cazuri noi.1. Alba 12284 37 1,82. Arad 14054 70 1,373. Arges 18653 83 1,864. Bacau 16373 74 1,375. Bihor 17769 80 1,886. Bistrita-Nasaud 7393 58 1,637. Botosani 8256 36 1,58. Brasov 25325 129 2,89. Braila 8263 39 2,4310. Buzau 8290 56 1,0611. Caras-Severin 6424 44 1,7112. Calarasi 6316 41 1,4213. Cluj 29797 98 3,1614. Constanta 26269 144 2,8915. Covasna 5044 22 0,8516. Dambovita 14688 40 1,5117. Dolj 15238 112 1,2818. Galati 15951 71 2,0919. Giurgiu 6302 4 1,7320. Gorj 5067 16 0,5821. Harghita 5330 14 0,4122. Hunedoara 11718 128 1,3823. Ialomita 6773 33 2,0124. Iasi 27361 238 1,0225. Ilfov 24065 206 4,6526. Maramures 10654 52 1,5127. Mehedinti 5016 23 1,2728. Mures 15084 54 1,3729. Neamt 11064 120 1,0430. Olt 9455 46 0,7731. Prahova 24009 85 1,5332. Satu Mare 7033 39 1,0733. Salaj 6223 49 1,0134. Sibiu 17014 84 1,5235. Suceava 15726 50 1,1736. Teleorman 7755 81 2,1637. Timis 26098 182 3,3638. Tulcea 5395 45 1,639. Vaslui 10392 57 1,7840. Valcea 9856 67 1,3741. Vrancea 7111 17 0,6942. Mun. Bucuresti 101489 435 3,85