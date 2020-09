Lista zonelor din Romania cel mai puternic afectate de Covid-19. Record de infectari in Bucuresti, in ultimele 24 de ore si alte 10 judete serios afectate

Numarul infectiilor zilnice pentru fiecare judet in parte si municipiul Bucuresti

Un alt record negativ este si pentru Bucuresti, unde au fost confirmate 405 cazuri noi in 24 de ore. De asemenea, conform datelor transmise de DSP, in Capitala sunt peste 30 de focare de coronavirus Mai sunt probleme serioase in judetele Bacau, Bihor, Cluj, Hunedoara, Iasi, Ilfov, Prahova, Suceava, Timis si Valcea.1. Alba 1830 452. Arad 2698 473. Arges 5533 266. Bistrita-Nasaud 1511 117. Botosani 1671 188. Brasov 6061 319. Braila 2394 3210. Buzau 2774 1811. Caras-Severin 1355 4212. Calarasi 830 1514. Constanta 2850 5915. Covasna 1233 5116. Dambovita 4023 5917. Dolj 2830 5118. Galati 4277 5619. Giurgiu 1113 2920. Gorj 1979 2521. Harghita 999 2423. Ialomita 1254 1126. Maramures 2072 5427. Mehedinti 1426 428. Mures 1863 4629. Neamt 3218 5330. Olt 1850 1332. Satu Mare 705 2233. Salaj 729 2034. Sibiu 2191 3736. Teleorman 1264 3238. Tulcea 886 2239. Vaslui 3020 5341. Vrancea 2700 1843. - 130 4TOTAL 127.572 2.158De la inceputul pandemiei de coronavirus, in Romania au fost confirmate 127.572 de cazuri de persoane infectate cu SARS_COV_2. 102.476 de pacienti au fost declarati vindecati.