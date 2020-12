CORONAVIRUS Romania. Lista celor mai afectate zone din Romania

Situatia infectarilor si incidenta pentru fiecare judet in parte si Capitala

Autoritatile au transmis luni, 7 decembrie 2020, ca 1.828 de noi cazuri de infectari cu SARS-COV-2 au fost confirmate, in Bucuresti, in ultimele 24 de ore. De altfel, de la inceputul pandemiei pana in prezent, in Capitala au fost confirmate 75.850 de cazuri pozitive.Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este de 6,34 in Bucuresti.De asemenea, judetul Ilfov are 466 de cazuri noi, in 24 de ore si un coeficient de infectare de 7,32 la mie.O situatie grava este si in judetul Constanta, cu 466 de cazuri noi si o rata de infectare de 7,21 la mie.Sunt multe infectari noi si in Iasi (214), Cluj (198) si Arges (175)1. Alba 10603 40 3,962. Arad 12137 92 3,993. Arges 15343 175 4,634. Bacau 14057 110 2,545. Bihor 15051 88 3,386. Bistrita-Nasaud 6173 4 2,457. Botosani 6708 74 2,418. Brasov 20690 147 5,089. Braila 6220 88 3,0410. Buzau 7017 74 2,0111. Caras-Severin 5187 49 2,4812. Calarasi 4941 97 3,0013. Cluj 23822 198 5,5514. Constanta 19972 466 7,2115. Covasna 4421 - 1,8916. Dambovita 12301 103 3,0417. Dolj 12962 69 2,5118. Galati 11811 127 3,2719. Giurgiu 4766 81 3,0720. Gorj 4564 20 1,2321. Harghita 4834 6 1,0722. Hunedoara 9574 14 3,2823. Ialomita 5230 96 3,5124. Iasi 21930 214 2,5525. Ilfov 17515 242 7,3226. Maramures 9048 53 2,0727. Mehedinti 4234 29 2,0328. Mures 12945 100 3,0029. Neamt 9786 75 1,5830. Olt 7932 91 1,2931. Prahova 20534 44 3,5532. Satu Mare 6046 1 3,0933. Salaj 5686 3 1,9534. Sibiu 15035 144 4,7935. Suceava 13675 32 1,6736. Teleorman 5990 27 2,2237. Timis 20613 128 3,9438. Tulcea 4166 74 3,3539. Vaslui 8417 35 2,2240. Valcea 8445 3 2,5141. Vrancea 6050 45 1,743. Cazuri noi nealocate pe judete 4955* -1726