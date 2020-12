CORONAVIRUS Romania. Zonele in care COVID-19 a lovit cel mai tare. Capitala si trei judete au cele mai multe cazuri noi

Numarul de cazuri noi si incidenta infectarilor pentru Bucuresti si fiecare judet in parte

Potrivit raportului GCS, in Bucuresti au fost raportate 1.178 de cazuri noi la 24 de ore, iar de la inceputul pandemiei aici au fost confirmate 101.054 de infectii.Judetul Cluj a raportat Cluj 317 cazuri noi in ultimele24 de ore si 29.699 de la inceputul pandemiei.Judetul Ilfov a raportat 257 de cazuri noi, iar Timis 234 de infectii.Cel mai mic numar de infcetari zilnice a fost rapofrtat in Harghita: 12.1. Alba 12247 58 1,852. Arad 13984 32 1,423. Arges 18570 122 1,934. Bacau 16299 119 1,415. Bihor 17689 112 1,956. Bistrita-Nasaud 7335 50 1,567. Botosani 8220 50 1,578. Brasov 25196 169 3,059. Braila 8224 74 2,6310. Buzau 8234 44 1,0711. Caras-Severin 6380 69 1,7912. Calarasi 6275 42 1,5613. Cluj 29699 317 3,3314. Constanta 26125 221 3,0315. Covasna 5022 21 0,8916. Dambovita 14648 57 1,6717. Dolj 15126 106 1,318. Galati 15880 143 2,3519. Giurgiu 6298 74 1,8920. Gorj 5051 18 0,5821. Harghita 5316 12 0,3922. Hunedoara 11590 43 1,6523. Ialomita 6740 43 2,224. Iasi 27123 184 1,0725. Ilfov 23859 257 4,6826. Maramures 10602 76 1,5627. Mehedinti 4993 25 1,3228. Mures 15030 82 1,4129. Neamt 10944 25 0,9330. Olt 9409 72 0,7831. Prahova 23924 110 1,5932. Satu Mare 6994 49 1,0733. Salaj 6174 27 0,9234. Sibiu 16930 90 1,6135. Suceava 15676 83 1,2736. Teleorman 7674 89 2,1737. Timis 25916 234 3,4238. Tulcea 5350 23 1,7339. Vaslui 10335 111 1,8840. Valcea 9789 50 1,5141. Vrancea 7094 20 0,8242. Mun. Bucuresti 101054 1178 4,143. Cazuri noi nealocate pe judete 3245* -459TOTAL 632.263 4.322Citeste si: