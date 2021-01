GRAFIC privind incidenta cazurilor de coronavirus in Romania. Capitala si trei judete au ramas in scenariul rosu

Conform rapoartelor autoritatilor transmise joi, 14 ianuarie, in Capitala, coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la mia de locuitori este de 3,62 la mie.O situatie ingrijoratoare a ramas in judetul Ilfov, unde rata de infectare este de 4,45 la mie.In judetul Timis coeficientul infectarilor este de 4, 16 la mie, iar in Cluj, cel de-al treilea judet aflat in scenariul rosu, rata este de 3, 8 la mie.Cele mai mici rate de infectare sunt inregistrate in judetele Harghita (0,64) si Vrancea (0,69).Citeste si: