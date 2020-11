Coronavirus Romania. Lista celor mai afectate zone din Romania din cauza epidemiei, in ultimele 24 de ore. Situatie ingrijoratoare in Bucuresti si in opt judete

Lista completa a judetelor

Bucurestiul a raportat 1.412 de cazuri noi, ajungand la un total de 56.015 de cazuri de la inceputul pandemiei in Romania si la o rata de incidenta de 5,79 la mia de locuitori.Pe urmatorul loc se claseaza Clujul, cu 520 de cazuri noi confirmate, un total de 18.205 de cazuri si o rata de incidenta de 7,31 la mia de locuitori.Constanta a raportat 456 de cazuri noi, cu un total de 12.861 cazuri si o rata de incidenta de 6,13 la mia de locuitori.Ilfov a inregistrat 446 de cazuri noi, un total de 12.107 de infectari si o rata de incidenta de 7,89 la mia de locuitori.Peste 300 de cazuri noi au fost inregistrate si in judetele Sibiu - 394, Mures - 361, Dolj - 322, Iasi - 314 si Timis - 311.La polul opus se claseaza judetul Ialomita, cu doar 55 de infectari noi in ultimele 24 de ore.1. Alba 8656 170 6,22. Arad 9568 200 5,673. Arges 11200 258 4,284. Bacau 11462 219 2,645. Bihor 12141 276 5,296. Bistrita-Nasaud 5004 114 4,27. Botosani 5172 106 2,618. Brasov 15574 261 6,39. Braila 4855 104 3,0510. Buzau 5779 142 2,511. Caras-Severin 4143 85 2,8612. Calarasi 3413 99 3,1113. Cluj 18209 520 7,3114. Constanta 12861 456 6,1315. Covasna 3596 65 3,2616. Dambovita 9817 206 3,3417. Dolj 10649 322 3,3318. Galati 8676 156 2,3819. Giurgiu 3243 126 2,3520. Gorj 3977 60 1,8121. Harghita 4293 65 2,0922. Hunedoara 7378 208 3,4223. Ialomita 3705 55 3,2924. Iasi 16692 314 2,9325. Ilfov 12107 446 7,8926. Maramures 7431 148 3,2127. Mehedinti 3368 61 2,8328. Mures 10393 361 4,9629. Neamt 8542 117 2,530. Olt 6205 162 1,831. Prahova 16315 277 4,2232. Satu Mare 4418 166 4,8733. Salaj 5035 97 5,0634. Sibiu 11846 394 8,935. Suceava 12036 134 2,1636. Teleorman 4796 100 2,8437. Timis 16529 311 5,9938. Tulcea 2867 89 3,0739. Vaslui 6788 93 1,9840. Valcea 7146 90 2,8141. Vrancea 4761 95 1,7942. Mun. Bucuresti 56015 1412 5,79Autoritatile romane au raportat vineri, 20 noiembrie, 9.272 de cazuri noi si 160 de decese, inregistrate in doar 24 de ore. La ATI sunt 1.139 de pacienti internati.