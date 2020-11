CORONAVIRUS Romania Cel mai puternic afectate zone din Romania. Bucurestiul are peste 1.000 de cazuri noi in 24 de ore

Lista completa a cazurilor pe judete

In Capitala au fost raportate 1.127 de cazuri noi, ajungandu-se la un total de 49.056 de cazuri si o incidenta de 5,18 la mia de locuitori.Dupa Bucuresti, cele mai multe cazuri noi au fost raportate in judetul Cluj, mai exact 601 de infectari noi, ajungand la un total de 15.469 de cazuri raportate de la inceputul pandemiei si la o incidenta de 7,66 la mia de locuitori.Sibiul are 426 de cazuri noi, cu un total de 9.961 de cazuri si o rata de incidenta de 8,17 la mia de locuitori, cea mai ridicata.In Ilfov sunt 420 de cazuri noi, cu un total de 9.994 de cazuri noi si cu o rata de incidenta de 4,98 la mia de locuitori.Brasovul a inregistrat 415 cazuri noi, avand 13.932 de cazuri totale si o rata de incidenta de 5,71 la mia de locuitori.Aproape de pragul de 400 de cazuri noi in 24 de ore s-au situate si Timisul (397), Iasiul (373) si Bihor (373).Judet Nr. de cazuri confirmate (total) Nr. de cazuri nou confirmate Incidenta la 14 zile1. Alba 7645 238 5,982. Arad 8396 243 5,63. Arges 9565 234 3,184. Bacau 10423 182 2,355. Bihor 10522 373 5,956. Bistrita-Nasaud 4393 169 4,217. Botosani 4643 84 2,768. Brasov 13932 415 5,719. Braila 4314 200 2,410. Buzau 5194 103 2,2611. Caras-Severin 3659 87 2,812. Calarasi 2749 73 2,2713. Cluj 15468 601 7,6614. Constanta 10150 313 4,7615. Covasna 3216 96 3,4716. Dambovita 8736 190 3,3717. Dolj 9601 278 3,7118. Galati 7808 112 2,0019. Giurgiu 2802 101 2,2720. Gorj 3707 64 1,9221. Harghita 4000 51 2,822. Hunedoara 6431 137 3,223. Ialomita 3207 78 2,7824. Iasi 14782 373 2,9225. Ilfov 9994 420 4,9826. Maramures 6674 108 3,827. Mehedinti 2908 69 2,3728. Mures 8808 351 5,2829. Neamt 7846 52 2,4930. Olt 5371 173 1,8931. Prahova 14392 336 3,8732. Satu Mare 3554 135 3,9833. Salaj 4532 95 5,9734. Sibiu 9961 426 8,1735. Suceava 11293 199 2,236. Teleorman 4353 119 2,8437. Timis 14591 397 6,6338. Tulcea 2155 93 2,1539. Vaslui 6208 82 1,8840. Valcea 6603 106 3,1541. Vrancea 4336 85 1,6142. Mun. Bucuresti 49056 1274 5,18Cieste si: CORONAVIRUS Romania Numarul cazurilor noi a scazut foarte putin, pana la 9.460. Pe de alta parte, 129 de pacienti au murit, iar internarile la Terapie Intensiva au atins un nou record