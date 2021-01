Coronavirus Romania. Cele mai afectate zone din tara. Municipiul Bucuresti ramane in top

Municipiul Bucuresti a inregistrat 257 de cazuri noi in ultimele 24 de ore, ajungand la o incidenta de 2.96 la mia de locuitori si 113.825 de imbolnaviri in total, de la inceputul pandemiei in Romania.Timis a inregistrat 194 de cazuri noi, are o incidenta de 4.07 la mia de locuitori si 30.379 de imbolnaviri in total.Cluj a inregistrat 186 de cazuri noi, are o incidenta de 3.49 la mia de locuitori si 33.888 de cazuri in total.Brasov a raportat 150 de imbolnaviri noi, are o incidenta de 2.51 la mia de locuitori si 27.557 de cazuri in total.Multe cazuri noi au fost raportate si in Constanta (121), Iasi (125), Ilfov (120) si Suceava (114).Citeste si: Coronavirus Romania. 3.000 de infectari noi, in ultimele 24 de ore. 116 oameni au murit si 1.054 de oameni sunt la ATI