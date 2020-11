CORONAVIRUS. Zonele cel mai grav afectate din Romania. Bucurestiul a inregistrat o crestere uriasa de cazuri noi intr-o singura zi

Bucurestiul a raportat 1.475 de cazuri noi pe 25 noiembrie, comparativ cu cele 1.147 din precedentul raport pe 24 de ore. Capitala a ajuns astfel la un total de 62.335 de cazuri de la inceputul pandemiei in Romania si la o rata de incidenta de 6,62 la mia de locuitori.Constanta a inregistrat 747 de cazuri noi, cu un total de 14.947 de cazuri si o rata de incidenta de 6,89 la mia de locuitori.Pe urmatorul loc se claseaza Cluj, cu 495 de cazuri noi confirmate, un total de 19.969 de cazuri si o rata de incidenta de 6,84 la mia de locuitori.Prahova a raportat 463 de cazuri noi de infectie in ultimele 24 de ore, ajungand la 17.873 de persoane infectate si o rata de incidenta de 4,52.Iasi a raportat 390 de persoane infectate cu noul coronavirus , avand o rata de incidenta de 3,2.Peste 300 de cazuri noi au mai fost inregistrate si in judetul Timis - 301.La polul opus se claseaza judetele Gorj - 45 de cazuri, Harghita - 53, Braila - 53 si Covasna, 55 de infectari noi in ultimele 24 de ore.