ANALIZA Datele la zi despre vaccinurile contra COVID-19 care au ajuns in cel mai avansat stadiu. 6 sunt deja folosite limitat

Ce inseamna fiecare faza?

Care sunt cele sase vaccinuri aprobate pentru utilizare limitata?

Pana in momentul actual, 36 de vaccinuri au ajuns in faza 1, 14 in faza 2, 11 in faza 3, 6 sunt folosite limitat, si niciunul nu este aprobat. 50 de vaccinuri sunt testate pe oameni, adica au ajuns in faza de testare clinica, iar 87 se testeaza pe animale, fiind in faza de testare preclinica, potrivit nytimes.com Un vaccin pentru COVID-19 nu inseamna ca un om infectat se va vindeca miraculos, sau ca o persoana vaccinata nu va putea sa intre niciodata in contact cu virusul. Scopul este sa stimuleze sistemul imunitar sa produca anticorpi eficienti impotriva virusului.- Oamenii de stiinta administreaza vaccinul unui numar mic de persoane pentru a testa siguranta si dozarea si pentru a primi confirmarea ca, intr-adevar, stimuleaza sistemul imunitar.- Sunt implicate sute de persoane impartite pe categorii de varsta pentru a descoperi daca vaccinul functioneaza diferit in functie de acest aspect. Se urmaresc in continuare siguranta si capacitatea vaccinului de a stimula sistemul imunitar.- Participa mii de oameni si se compara cu un grup placebo (adica voluntari carora li se spune ca li se administreaza vaccinul, dar carora li se administreaza altceva, fara sa stie). Specialistii asteapta sa vada cati se infecteaza pentru a-si da seama cat de eficient este vaccinul. Pentru a fi considerat eficient, ar trebui sa protejeze cel putin jumatate dintre persoanele vaccinate. In plus, deja numarul de participanti este suficient de mare pentru a observa posibile efecte secundare adverse.Aprobare pentru utilizare limitata - China si Rusia au aprobat vaccinuri contra COVID-19 fara sa mai astepte rezultatele studiilor derulate in faza trei. Expertii sustin ca exista riscuri serioase.Aprobare - Autoritatile de reglementare din fiecare tara analizeaza rezultatele studiilor si decid daca aproba sau nu un vaccin. Intr-o situatie speciala, cum este o pandemie, vaccinul poate primi autorizatie de utilizare de urgenta inainte de a obtine aprobarea oficiala. Chiar daca un vaccin este autorizat, specialistii continua sa monitorizeze persoanele carora le este administrat. Inca nu exista vaccinuri care sa fi ajuns la aceasta faza.Compania chineza CanSino Biologics a dezvoltat un vaccin pe baza unui adenovirus, Ad5, in parteneriat cu Academia de Stiinte Medicale Militare din China. Cercetarea lor a inceput in mai, cand au publicat rezultatele promitatoare ale fazei unu, iar in iulie au raportat ca studiile din faza doi arata ca vaccinul provoaca un raspuns imun puternic. Armata chineza a aprobat vaccinul pe 25 iunie, pentru un an, ca "medicament special necesar".CanSino Biologics a inceput faza trei in Arabia Saudita, in 9 august, iar apoi a demarat procesul si in Pakistan si in Rusia.Institutul de Cercetare Gamaleya face parte din Ministerul Sanatatii din Rusia si a inceput studiile clinice pentru un vaccin contra COVID-19 in iunie, numit Gam-Covid-Vac. Reprezinta o combinatie intre doua adenovirusuri, Ad5 si Ad26. Vladimir Putin , presedintele Rusiei, a anuntat ca vaccinul a fost aprobat, in 11 august, si ca va fi redenumit Sputnik V, asta inainte de inceperea cercetarilor din faza trei. Expertii au considerat ca este prea riscant, astfel ca anuntul a fost retras, spunand ca aprobarea este un "certificat de inregistrare conditionat", care ar depinde de rezultatele din studiile fazei trei.Aceste studii, planificate initial incluzand 2.000 de voluntari, au fost extinse la 40.000 de voluntari. Voluntarii au fost recrutati din Belarus, Rusia si Emiratele Arabe. Studiul clinic a inceput si in India, in 17 octombrie.Cercetatorii Gamaleya au publicat rezultatele primelor doua faze in 4 septembrie, care arata ca vaccinul a produs anticorpi si ca are efecte secundare usoare. Intre timp, Rusia a negociat acorduri pentru furnizarea vaccinului catre Brazilia, Mexic si India, potrivit New York Times.Institutul Vector, un centru rusesc de cercetare biologica, a inregistrat un studio in 26 august, pentru un vaccin contra COVID-19, numit EpiVacCorona, care contine peptide. Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a anuntat in 14 august ca a acordat aprobarea de reglementare EpiVacCorona, devenind al doilea vaccin care primeste aceasta denumire, dupa vaccinul Sputnik V al Institutului Gamelaya. Ca in primul caz, si EpiVacCorona a primit aprobarea inainte de vinalizarea fazei 3 a studiului clinic, faza in care se demonstreaza siguranta si eficienta.Institutul Wuhan a dezvoltat un vaccin contra COVID-19, pe care compania de stat chineza Sinopharm l-a pus in teste clinice. Primele doua faze au demonstrat ca vaccinul a produs anticorpi, dar ca anumiti voluntari au avut febra si alte efecte secundare.Faza trei a inceput in Emiratele Arabe Unite, in iulie, si in Peru si in Maroc in august.Vaccinul a fost aprobat de urgenta pe 14 septembrie, fiind utilizat pentru oamenii care lucreaza in domeniul sanatatii.Sinovac Biotech este o companie privata din China, care testeaza un vaccin numit CoronaVac. Compania a anuntat in iunie ca a incheiat primele doua faze, la care au participat 743 de voluntari, si ca nu au existat efecte adverse severe, fiind generat si un raspuns imun.Ulterior, Sinovac Biotech a inceput studiile din faza trei in Brazilia, in iulie, si in Indonezia, in august.Compania a inregistrat, de asemenea, un studiu al vaccinului pentru copii, in 16 septembrie.Oficialii brazilieni au declarat, in 19 octombrie, ca este cel mai sigur vaccin dintre cele cinci pe care le testeaza si care au ajuns in faza 3. Sinovac se pregateste sa produca vaccinul pentru distributia globala, avand deja un acord cu Indonezia, pentru furnizarea a cel putin 40 de milioane de doze pana in martie 2021.Yin Weidong, CEO-ul Sinovac, a declarat in septembrie ca distributia mondiala va incepe din anul 2021, inclusive in SUA.Sinopharm mai testeaza un vaccin contra COVID-19, dezvoltat de Institutul pentru Produse Biologice, din Beijing (Beijing Institute of Biological Products).Dupa testele clinice din China, au inceput faza 3 si in Emiratele Arabe si in Argentina. Compania a declarat ca a primit aprobare de la guvern sa injecteze sute de mii de oameni cu cele doua vaccinuri experimentale.Aprobarea de urgenta a venit in 14 septembrie, cand au fost vaccinati oamenii din domeniul sanatatii. Presedintele Sinopharm a declarat in octombrie ca pregateste productia pentru cele doua vaccinuri, scopul fiind sa produca un miliard de doze pe an.