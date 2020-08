Cele mai frecvente teorii ale conspiratiei legate de Covid-19. Metode de a demonta idei precum "vaccinul e ascuns in mod intentionat"

Pentru a descuraja aceasta tendinta, Comisia Europeana si UNESCO au publicat un set de infografice educationale care ajuta cetatenii sa identifice si sa contracareze teoriile conspiratiei.Teoriile conspiratiei reprezinta in primul rand, credinta ca anumite evenimente sau situatii sunt manipulate in secret de forte puternice cu intentie negativa.Teoriile conspiratiei au sase lucruri in comun:1. Un presupus complot secret.2. Un grup de conspiratori.3. "Dovezi" care par sa sustina teoria conspiratiei.4. Ideea ca nimic nu se intampla intamplator si ca nu exista coincidente; nimic nu este asa cum pare a fi si totul este conectat.5. Impart lumea in bine sau rau.6. Intotdeauna va exista un tap ispasitor (persoana sau grup anume)Specialistii UE mentioneaza ca teoriile conspiratiei apar adesea ca o explicatie logica a evenimentelor sau situatiilor dificil de inteles si aduc un fals sentiment de control. Aceasta nevoie de claritate este accentuata in momentele de incertitudine precum pandemia COVID-19.De asemenea, UE mai atrage atentia ca teoriile conspiratiei incep adesea ca o suspiciune. Apare ideea cine beneficiaza de eveniment sau situatie si se identifica astfel conspiratorii. Orice "dovada" este apoi fortata sa se potriveasca teoriei.Odata ce au prins radacina, teoriile conspiratiei pot creste rapid. Sunt greu de infirmat, deoarece orice persoana care incearca este vazuta ca facand parte din conspiratie.Totodata, specialistii spun ca majoritatea cred ca teoriile conspiratiei sunt adevarate. Altii doresc in mod deliberat sa provoace, sa manipuleze sau sa vizeze oameni din motive politice sau financiare. Atentie: pot proveni din mai multe surse, de ex. internet, prieteni, rude.Ce trebuie verificat la un articol care dezvaluie o anumita "conspiratie"Specialistii UE spun ca, in primul rand, trebuie verificat autorul unui astfel de articol. Daca acesta este cunoscut ca detine expertiza asupra domeniului, e putin probabil sa fie vorba despre o simpla teorie a conspiratiei. In plus, daca autorul vine cu dovezi clare, din surse verificabile, care citeaza studii stiintifice ori academice, sporesc sansele ca respectivul articol sa fie unul credibil.Sursele citate trebuie, de asemenea, sa fie credibile, iar informatiile publicate sa fie sustinute si confirmate si de catre alti oameni de stiinta. De asemenea, informatiile trebuie sa fie confirmate si din surse independente (site-uri specializate in asa-numitul "fact checking" - verificarea surselor, a "faptelor" etc.)Semnale negative care ar trebui sa traga un "semnal de alarma": autorul se declara "expert" si detine "calificari" in domenii care, la o cercetare amanuntita se dovedesc a fi false, ori sursele citate nu sunt clare ori credibile.6 intrebari simple prin care poti desfiinta conspiratiileSpecialistii UE considera ca nimeni nu este lipsit de prejudecati sau temeri, ceea ce ar putea deschide usa credintei intr-o teorie a conspiratiei.De unde vin temerile, credintele si valorile mele?Inreaba-te: de ce cred ceea ce cred?1. Care sunt temerile, convingerile si valorile mele? Cum imi afecteaza deciziile si cum interactionez cu oamenii?2. Am prejudecati si cred in stereotipuri? De ce?3. Ma simt dezavantajat? In ce fel?4. Simt nevoia sa dau vina pe altcineva? De ce?5. Cum imi aleg sursele de informatii?6. S-a schimbat ceva odata cu raspandirea focarului de COVID-19?Specialistii UE noteaza: "COVID-19 este inspaimantator. E normal sa te simti coplesit si sa cauti raspunsuri.Retineti: nimeni nu este responsabil pentru crearea virusului, dar cu totii putem ajuta la reducerea focarului".Teorii ale conspiratiei: legatura cu COVID-19COVID-19 este o noua boala cauzata de cel mai recent descoperit coronavirus. Dovezile stiintifice arata ca coronavirusurile provin in general de la animale. Sursa animala pentru COVID-19 nu a fost inca confirmata.Incertitudinea, frica si complexitatea pandemiei COVID-19 au alimentat conspiratiile. Se incearca sa se explice de ce s-a produs pandemia si cine beneficiaza de aceasta.Specialistii UE mentioneaza ca un studiu global realizat in 28 de tari a aratat ca mai mult de 3 din 10 persoane chestionate considera ca o putere straina sau o alta forta cauzeaza in mod deliberat raspandirea virusului COVID-19.Specialistii in dezinformare si teorii ale conspiratiei ai UE avertizeaza: "Fii atent, teoriile conspiratiei sunt inselatoare: ignora dovezile stiintifice si invinovatesc in mod fals indivizii si grupurile care nu sunt responsabile pentru pandemie. Nu le impartasi".Virusul a fost creat artificial (de exemplu, intr-un laborator) de catre persoane cu un interes specific (de exemplu, reducerea populatiei mondiale).Virusul a fost raspandit in mod intentionat sau raspandirea sa naturala a crescut artificial pentru a afecta cat mai multi oameni (de exemplu, prin semnale 5G).Vaccinurile si tratamentele sunt ascunse in mod intentionat pentru a nu perturba raspandirea si a dauna cat mai multor oameni.Anumite masuri sanitare de combatere a raspandirii virusului sunt utilizate pentru a dauna sau controla in mod intentionat societatea (de exemplu, vaccinuri, masti).