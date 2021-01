CORONAVIRUS Romania. Lista celor mai grav afectate zone din Romania: Bucuresti conduce in continuare

a raportat 522 de imbolnaviri noi, ajungand la un grad de incidenta de 3,43 si la un total de 103.264 de cazuri inregistrate de la inceputul pandemiei in Romania.a raportat 253 de cazuri noi de infectie, avand o rata de incidenta de 4,16 si un numar total de cazuri de 24.637.inregistreaza 184 de noi infectari, la o rata de incidenta de 3,12% si un numar total de cazuri de 26.450.a inregistrat 183 de noi cazuri, rata de incidenta scazand sub 3% si ajungand la 2,94%, cu un numar total de cazuri de 30.244., care a iesit vineri din carantina, are 143 de noi infectari, ceea ce duce numarul total de cazuri la 26.621 si rata de incidenta la 2,75%.raporteaza 127 de noi infectii in ultimele 24 de ore.La polul opus se numara judetele Satu Mare (1), Salaj (1), Bistrita-Nasaud, cu doar 3 cazuri noi si Covasna (5).Autoritatile au transmis un nou raport de coronavirus luni, 4 ianuarie 2021. In numai 24 de ore au fost inregistrate 3.130 de cazuri noi de imbolnaviri si 78 de decese. La ATI sunt internati 1.100 de pacienti. Au fost facute 9.550 de teste noi.