Cele mai grav afectate zone din Romania. Bucurestiul conduce in continuare, iar Timis si Iasi raporteaza peste 300 de cazuri

a raportat 944 de imbolnaviri noi, ajungand la un grad de incidenta de 3,62 si la un total de 104.762 de cazuri inregistrate de la inceputul pandemiei in Romania.inregistreaza 385 de noi infectari, la o rata de incidenta de 3,31 si un numar total de cazuri de 27.107.raporteaza 358 de noi infectii in ultimele 24 de ore, ducand rata de incidenta la 1,13 si numarul total de cazuri, la 28.168.a raportat 292 de cazuri noi de infectie, avand o rata de incidenta de 4,12 si un numar total de cazuri de 25.137.are 293 de noi infectari, ceea ce duce numarul total de cazuri la 27.085 si rata de incidenta la 2,87.a inregistrat 229 de noi cazuri, rata de incidenta trece de 3, atingand 3,09, cu un numar total de cazuri de 30.827.Brasov (206) si Bihor (206) au inregistrat peste 200 de noi persoane bolnave.La polul opus se numara judetele Gorj (20) si Harghita (23).Autoritatile au transmis miercuri, 6 ianuarie, un nou raport privind epidemia de coronavirus in Romania. 5.719 de cazuri noi si 121 de decese s-au inregistrat in ultimele 24 de ore. S-au facut 34.343 de teste noi. La ATI sunt 1.070 persoane.Pana astazi, 6 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 654.007 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19). 586.764 de pacienti au fost declarati vindecati.