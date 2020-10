Cele mai tinere victime ale coronavirusului in Romania. Ce afectiuni le-au agravat mult boala

Tragedie in Romania: Copil de patru ani, ucis de coronavirus

Adolescenta de 18 ani, rapusa de COVID-19

Coronavirusul a ucis un baiat de 18 ani

Povestea profesoarei de 25 de ani rapusa de coronavirus. Nu avea nicio afectiune

Au murit rapusi de coronavirus si obezitate

Un tanar de 27 de ani a fost gasit mort in casa

Un alt copil este la Terapie Intensiva

Specialistii spun ca gravitatea bolii la copii si tineri este mai mica, insa evolutia poate sa fie imprevizibila si trebuie urmarita cu atentie."Gravitatea cazurilor la copii este mai mica, dar trebuie sa tinem cont ca evolutia poate sa fie imprevizibila si trebuie acordata atentie, indiferent daca este varsta copilariei sau adult tanar. De asemenea, ei pot transmite", a declarat Doina Azoicai, presedintele Societatii Romane de Epidemiologie, si Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase Iasi, pentru Ziare.com Duminica, 11 octombrie 2020, autoritatile sanitare au anuntat decesul unui baietel in varsta de 4 ani. Copilul era din Mures si a murit la Spitalul Clinic de Urgenta Targu Mures, el avand "comorbiditati accentuate", potrivit oficialilor din Ministerul Sanatatii.Copilul ajunsese pe 3 octombrie la compartimentul de Primiri Urgente (UPU) al Spitalului Municipal Reghin, insa era deja in stare grava. El avea si afectiuni renale. Ulterior a fost transferat la Spitalul Judetean de Urgenta Targu Mures, in sectia ATI copii. Medicii nu au mai putut sa-i salveze viata.Baietelul a devenit cea mai tanara victima a pandemiei de COVID-19 din Romania.Miercuri, 7 octombrie 2020, coronavirusul a facut o alta victima, in randul tinerilor. O fata de 18 ani a fost rapusa de virusul periculos. Ea suferea de o boala renala cronica, iar din cauza infectarii cu noul coronavirus a dezvoltat o insuficienta respiratorie.Adolescenta de 18 ani era al 220-lea pacient al carui deces a fost inregistrat in judetul Prahova dupa diagnosticarea cu COVID-19.Autoritatile au anuntat pe 24 august 2020, ca un alt tanar de 18 ani a s-a stins pe patul de spital din cauza coronavirusului. Baiatul era din Galati si avea o tumora pe creier. Ultima luna din viata si-a petrecut-o in spital. Pe 24 iulie fusese internat la Spitalul Bagdasar in Capitala. Pe 12 august a fost transferat la Galati. Acolo a fost depistat pozitiv. A fost transferat la spitalul CFR , unde a si decedat.Timea Eniko Daraban, in varsta de 25 de ani, a fost internata pe data de 15 august la Spitalul de Pneumoftiziologie din Baia Mare.Starea ei s-a agravat rapid si a fost mutata in sectia de Terapie Intensiva.Mama ei a facut atunci apel la cei care s-au vindecat de Covid sa mearga si sa doneze plasma, pentru ca Timea sa poata fi salvata. Zeci de oameni din zona au raspuns apelului si tinerei i s-a administrat plasma de doua ori.Insa, pe 24 august a intrat in stop-cardiorespirator, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru ea. Nimeni nu stie cum s-a infectat. Mama, tatal, fratele si sotul profesoarei au fost si ei contaminati. Timea Daraban era profesoara si preda Bologie.Pe 25 aprilie, o fata de 21 de ani devenea cel mai tanar pacient decedat din cauza coronavirusului. Tanara era din Vrancea si a ajuns la Spitalul judetean Focsani pe 3 aprilie. Avea tuse, febra si dificulati de respiratie.Doua zile mai tarziu a fost confirmata pozitiv, iar afectiunile de care suferea deja i-au agravat starea. Dupa 21 de zile de lupta cu infectia, organismul ei a cedat. Potrivit informatiilor transmise de Grupul de Comunicare Strategica, la acea data, fata suferea de Sindrom Down, boala renala cronica, obezitate, insuficienta cardiaca.Vineri, 24 aprilie 2020, Grupul de comunicare strategica a anuntat decesul unui, in judetul Mures, din cauza Covid-19. Si el avea comorbiditati."Deces 549. Barbat, 26 ani din judetul Mures. Data internarii: 21.04.2020 Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Mures, iar in 22.04.2020 este transferata pe sectia de cardiologie a Spitalul Clinic Judetean Mures. Data recoltarii probelor pentru COVID-19: 22.04.2020. Data confirmarii: 22.04.2020. Data deces: 23.04.2020. Comorbiditati: obezitate", arata raportul autoritatilor.Tot in aprilie a mai murit o tanara din cauza coronavirusului. Este vorba despre odin Vaslui. Ea suferea de obezitate si hipertensiune arteriala venise din Anglia si era plasata in carantina.De aici a fost preluata si internata in spitalul din Barlad pe 9 aprilie. O zi mai tarziu i s-a facut testul, fiind confirmata pozitiv pe 11 aprilie. Peste cinci zile a fost transferata in Clinica Boli Infectioase Iasi. Tanara a decedat pe 30 aprilie.Tot de obezitate suferea si undin Bihor care a decedat pe 13 mai 2020. El a fost confirmat in data de 18 aprilie. Conform informatiilor furnizare la acea datda de GCS, suferea de Pemfigus vulgar in tratament cu imunosupresoare, Sindrom Cushing si Obezitate.Tot in luna mai a decedat un alt. El suferea de obezitate si diabet zaharat. Se intorsese din Anglia si suferea de obezitate de grad II, diabet zaharat pe care nu il trata si hipertensiune arteriala.Povestea teribila s-a intamplat la Sibiu. Tanarul de 27 de ani a fost gasit mort, pe 30 martie, in apartamentul sau din cartierul Turnisor din Sibiu. Iubita sa a anuntat autoritatile dupa ce acesta nu a mai raspuns la telefon. Potrivit tatalui sau, acesta ar fi avut si anul trecut afectiuni pulmonare. Pe 24 martie a chemat ambulanta . A fost consultat si trimis sa se trateze in ambulatoriu cu pastile.Pe 6 aprilie, un alt tanar de 27 de ani. Acesta a fost gasit mort intre liniile de cale ferata, in apropiere de statia CFR Darmanesti. Avea comorbiditati. Medicii legisti au descoperit ca barbatul avea si o alcoolemie mare la momentul deceseului: 3,19 la mie in sange si aproape 4 la mie in urina, conform Monitorul de Suceava . Persoane care il vazusera recent pe tanar au spus ca acesta tusea violent.Conform anuntului transmis de GCS, barbatul avea ca si comorbiditati: Fibrilatie atriala paroxistica; Sindrom de colestaza si citoliza; soc septic pulmonar; Schizofrenie; Consumator alcool In prezent, un copil de 3 ani cu sindrom inflamator multisistem - reactie dupa infectarea cu noul coronavirus - este internat la terapia intensiva a Spitalului Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu"."Este in stare buna. A venit in garda de sambata prin transfer de la spitalul din Brasov, diagnostic de prezumtie meningita. La noi a fost diagnosticat cu multiple disfunctii: respiratorie, cardiaca, un sindrom inflamator foarte pronuntat, modificari hematologice importante. A fost admis in terapie intensiva, unde medicii nostri l-au diagnosticat cu PIMS. Actualmente este intr-o stare favorabila, e neintubat, e stabil si merge spre bine", a spus Diana Ionescu, directorul medical al spitalului Gomoiu, luni dimineata, la Digi24. "Copilul a fost infectat cu COVID undeva in jur de 30 septembrie. Are un test pozitiv, la noi testele sunt negative, dar are IGG crescut, deci ne arata ca a trecut prin boala. Este o reactie inflamatorie multisistemica ce apare la doua-trei saptamani dupa infectia cu SARS-CoV-2", a precizat medicul.Acesta este al treilea caz de sindrom inflamator multisistem din Romania. Primul copil care ajunsese la terapie intensiva, un baietel de aproape 10 ani, a fost externat intre timp, dar va mai avea nevoie de recuperare. Al doilea caz a aparut la inceputul lunii octombrie.La nivel mondial, peste 38 de milioane de oameni s-au infectat de la inceputul pandemiei pana in prezent. Mai mult de 1 milion au decedat, potrivit datelor centralizate de worldometers.info