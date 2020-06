Cele patru tari europene care au anuntat ca prelungesc restrictiile pentru romani dupa deschiderea frontierelor

Estonia

Danemarca

Malta

Slovacia

Ziare.

com

Romania este printre tarile cu cele mai multe cazuri de COVID-19 din Europa, cu o incidenta cumulata a noilor cazuri de coronavirus la 100.000 de locuitori ridicata, de 17,7. Tara noastra este depasita doar de Suedia (119,4), Portugalia (43,7) si Marea Britanie (27,4), dupa cum a explicat si profesorul Alexandru Rafila, prezinta situatia Stirile Pro TV. Clasamentul tarilor cu cele mai multe cazuri de COVID-19 este completat de Bulgaria (16,5), Serbia (15,2) si Polonia (14,8).Din acest motiv, mai multe state au decis sa mentina restrictiile de circulatie si masurile de carantina/izolare pentru cetatenii care vin din aceste tari - adica inclusiv pentru romani, mai arata sursa citata.Ministerul de Externe din Estonia a anuntat ca romanii care merg in aceasta tara vor trebui sa stea in izolare timp de doua saptamani, din cauza ratei mare de infectare din Romania.Masura este valabila incepand cu data de 22 iunie si a fost impusa pentru cetateni care vin din sase state europene: Polonia, Suedia, Romania, Bulgaria, portugalia si Regatul Unit al Marii Britanii.Danemarca este incepand de sambata deschisa calatoriilor catre si dinspre majoritatea tarilor europene, cu exceptia a 6 tari, decizie luata pe baza evolutiei epidemiei de coronavirus in fiecare dintre acestea, a anuntat joi Ministerul danez de Externe. Exceptie fac cetatenii care vin din Romania, Marea Britanie, Irlanda, Portugalia, Malta si din cea mai mare parte a Suediei vecine.Ulterior, Ambasada Romaniei de la Copenhaga romanii pot merge in Danemarca dar daca au minimum 6 nopti de cazare rezervate in aceasta tara.Si Malta isi deschide frontierele de la data de 1 iulie, insa nu a inclus Romania pe lista tarilor "sigure". De la acea data vorfipozibile transporturile maritime de pasageri, navele de croaziera si traficul aerian catre si dinspre Austria, Cipru, Cehia, Danemarca, Elvetia, Estonia, Finlanda, Franta (cu exceptia L'Ile de France), Germania, Grecia, Islanda, Israel, Irlanda, Italia (cu exceptia regiunilor Emilia Romagna, Lombardia si Piemonte), Letonia, Lituania, Luxemburg, Norvegia, Polonia, Slovacia, Spania (cu exceptia regiunilor Madrid, Catalonia, Castilla-La Mancha, Castilia si Leon) si Ungaria.Lista va fi completata pe baza datelor epidemiologice pana la data de 1 iulie si poate fi consultata la adresa visitmalta.com.Slovacia si-a deschis de asemenea frontierele, insa numai pentru cetatenii din Bulgaria, Cipru, Rep. Ceha, Danemarca, Insulele Feroe, Estonia, Finlanda, Grecia, Croatia, Islanda, Liechtenstein, Lituania, Letonia, Ungaria, Malta, Germania, Norvegia, Austria, Slovenia, Elvetia, Muntenegru, Monaco si Polonia, potrivit Ambasadei Romaniei la Bratislava.Inainte de orice calatorie este recomandat sa verificat site-ul Ministerului de Externe, pentru ultimele informatii privind restrictiile de calatorie, conchid Stirile Pro TV.