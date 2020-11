CORONAVIRUS Europa. Polonia redeschide mall-urile dar lasa scolile inchise

Masurile sunt luate in contextul pandemiei de COVID-19, transmite Reuters.Executivul de la Varsovia a inchis, incepand din 7 noiembrie, salile de concerte, teatrele si alte obiective publice dupa o recrudescenta a cazurilor de COVID-19 in Polonia."Exista o conditie: disciplina fiecarui mall, fiecarui magazin de mobila. In caz contrar, aceste magazine vor fi inchise", a declarat Morawiecki intr-o conferinta de presa."Aceste decizii pot salva sute de mii de locuri de munca, iata de ce le adoptam", a spus el, lansand un apel catre polonezi sa evite calatoriile in perioada sarbatorilor de iarna.In Polonia, carantina obligatorie dureaza 10 zile pentru persoanele care nu prezinta simptome de COVID-19. Tara a inregistrat in ultimele saptamani o crestere a numarului de persoane testate pozitiv. Polonia a raportat vineri 22.464 de noi cazuri de COVID-19 si 626 de decese in 24 de ore.Numarul total al cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 in aceasta tara a ajuns la 819.262, iar cel al deceselor cauzate de COVID-19 la 12.714.Incepand din martie, ziua cu cele mai multe noi cazuri de COVID-19 (27.875) in Polonia a fost 7 noiembrie, a anuntat Ministerul Sanatatii de la Varsovia.Citeste si: