Centrele de vaccinare din Braila nu sunt functionale. Activitatea este blocata de lipsa avizelor

"In momentul de fata, centrele de vaccinare anti-COVID din municipiul Braila nu sunt functionale, deoarece se asteapta un aviz solicitat de Primaria Braila de la Ministerul Educatiei, privind schimbarea destinatiei unitatilor de invatamant care le gazduiesc aceste centre de vaccinare in sali de sport", a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al ISU Braila, col. Stefan Stoian.Primarul Brailei, Marian Dragomir, a declarat ca, la nivelul municipiului Braila, centrele sunt gata, doar ca ele vor deveni functionale in momentul in care Ministerul Educatiei va emite un aviz de schimbare a destinatiei unitatilor de invatamant care le gazduiesc."Schimbarea destinatiei unitatilor de invatamant, chiar si temporar, pe perioada vaccinarii, se face obligatoriu prin lege, cu avizul Ministerului Educatiei", a declarat Marian Dragomir.Directia de Sanatate Publica (DSP) Braila a stabilit la nivelul judetului 15 centre de vaccinare anti-COVID-19, 11 sunt in municipiul resedinta de judet si cate unul in cate unul in orasele Ianca, Faurei si Insuratei. A fost stabilit, de asemenea, un centru mobil pentru cele doua comune din Insula Mare a Brailei, respectiv Marasu si Frecatei.Unul dintre centrele functionale in prezent pentru vaccinare anti-COVID in Braila este la Spitalul Judetean de Urgenta Braila, unde sunt programate pe zi 240 de persoane, iar programarile sunt facute pana la finalul lunii ianuarie, potrivit managerului spitalului, dr. Delia Rasnoveanu.Cel de-al doilea centru functional este la Spitalul de Psihiatrie, care are o capacitate de vaccinare de 60 persoane pe zi, toate locurile fiind ocupate pentru urmatoarele doua saptamani, potrivit managerului spitalului, Bogdan Crita.Citeste si: Rusia cere ca vaccinul Sputnik V sa fie inregistrat in Uniunea Europeana. Cand va avea loc examinarea documentatiei