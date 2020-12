Prim-ministrul Nicolae Ciuca, la inaugurarea unui punct de recoltare a plasmei: "Avem tot ce ne trebuie pentru a demara campania de vaccinare in 27 decembrie"

Nicolae Ciuca a profitat de ocazie pentru a le reaminti romanilor sa fie responsabili in perioada sarbatorilor, adaugand ca totul este pregatit pentru a incepe campania de vaccinare in 27 decembrie."Este un prilej sa subliniez ca vineri am participat cu presedintele Klaus Iohannis la inaugurarea centrului de depozitare a vaccinului impotriva acestui virus. Avem tot ceea ce ne trebuie pentru a demara campania de vaccinare incepand cu 27 decembrie si folosesc acest prilej pentru a-i indemna pe cetateni sa aiba incredere in campanii si in institutii.Mai e foarte putin pana la sarbatorirea nasterii Domnului si stiu cat de greu este sa nu petrecem sarbatoarea alaturi de cei dragi. Indemn romanii sa respecte masurile pentru ca este un gest de responsabilitate", a declarat Nicolae Ciuca.Citeste si: Prognoza meteo pentru perioada 21 decembrie-3 ianuarie. Cum va fi vremea de Craciun si de Revelion