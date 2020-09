Un Centru de Transfuzie a fost inchis din cauza COVID-19. 11 din cei 18 angajati au fost depistati pozitiv

Primele doua cazuri de infectare cu noul coronavirus in randul personalului au aparut saptamana trecuta.Directorul CTS Bistrita, Adina Beudean, care la randul sau a fost confirmata cu COVID-19, spune ca nu isi explica multitudinea cazurilor, deoarece masurile sanitare de protectie au fost respectate."Ne-am protejat sase luni si a dat 'boom-ul' in noi. Dupa sase luni in care nu am avut niciun caz, acum suntem majoritatea. Momentan, sunt doi incerti, 11 sunt infectati, patru sunt negativi, iar o doamna inca nu este testata. Astazi (marti n.r.) este inchis. Am chemat sambata dezinfectia, s-a facut o nebulizare completa, astazi mai chem o data, la ora 18,00. Azi am inchis, pana vedem daca putem sa asiguram distributia de sange sau nu. Doamna care face distributia de sange este negativa, dar trebuie sa ne dea voie Institutul", a declarat Beudean pentru AGERPRES.Adina Beudean a mai spus ca prima asistenta medicala confirmata cu COVID-19 a dezvoltat, in prima faza, o alergie puternica pe piele, dar a continuat sa vina trei zile la munca, nebanuind ca este vorba despre COVID-19.Directorul CTS sustine ca, din totalul de 11 angajati confirmati cu infectia cu SARS-COV-2, doar trei ar avea simptome.