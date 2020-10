Centrul European al Preventiei si Controlului Bolilor indeamna statele membre UE sa actioneze "imediat" impotriva raspandirii COVID-19

Vulnerabilitatea populatiei ramane mare in mai multe regiuni - cu o imunitate sub 15% si un nivel al mortalitatii global in crestere de o luna - subliniaza ECDC in ultimul bilant al situatiei pandemiei COVID-19."Impactul in privinta presiunii asupra serviciilor de sanatate si mortalitatii devine tot mai evident", a subliniat directoarea ECDC Andrea Ammon."Odata cu nivelul ridicat al transmiterii comunitare, protectia persoanelor vulnerabile devine tot mai dificila (...). O actiune a sanatatii publice puternice este necesara pentru a zdrobi riscul unei depasiri iminente a sistemelor de sanatate", avertizeaza ea.Autoritatile sanitare franceze au anuntat joi 41.622 de cazuri noi - un bilant zilnic fara precedent de la inceputul epidemiei.Biantul total al cazurilor de COVID-19 in Franta urmeaza sa depaseasca vineri un milion.