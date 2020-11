Centrul European pentru Controlul Bolilor a prezis cum va evolua pandemia de COVID-19 pana la Craciun

Graficele realizate de ECDC arata proiectia evolutiei cazurilor noi de COVID si a deceselor pana pe 25 decembrie (linia punctata), in functie de masurile care sunt in vigoare la momentul actual in fiecare dintre tarile UE, plus Marea Britanie (barele orizontale colorate de sub grafic). Conform estimarilor, numarul de decese ar putea scadea daca din primavara vor fi reintroduse restrictiile dure.CITESTE SI: Romania a emis sapte alerte pentru masti neconforme aflate pe piata, provenite din China, care poarta marcajul CE