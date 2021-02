FOTO Un barbat a fost prins de politie cand distribuia brosura "Adevarul despre noul vaccin ARN Covid19". Dosar pentru comunicarea de informatii false

Brosura se numea "Adevarul despre noul vaccin ARN Covid19 " si cuprindea o serie de informatii false despre coronavirus si vaccin.Luni, 8 februarie, in jurul orei 12.00, politistii de ordine publica au identificat pe o strada din municipiul Focsani, un barbat, de 35 de ani, din municipiul Pitesti, in timp ce distribuia reviste/brosuri intitulate "Adevarul despre noul vaccin ARN Covid19" atat cetatenilor in trecere cat si comerciantilor din zona.Barbatul a relatat politistilor ca ar fi distribuit circa 30-40 de reviste pana la momentul in care a fost legitimat precum si faptul ca nu are studii medicale, revista continand informatii sintetizate de acesta din carti sau de pe anumite pagini de internet.Cercetarile continua in cadrul unui dosar penal intocmit, conform IPJ Vrancea.