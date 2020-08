Cercetator al Guvernului britanic: "COVID-19 va fi cu noi pentru totdeauna"

Comentariile lui au venit dupa ce conducerea Organizatiei Mondiale a Sanatatii a spus ca spera ca pandemia sa se incheie in decurs de doi ani, la fel cum a fost cazul gripei spaniole.Mark Walport a spus ca populatiile mai dense si calatoriile fac ca acest coronavirus sa se raspandeasca mai usor. In plus, populatia lumii este acum mult mai numeroasa decat in 1918.Pentru a controla pandemia, va fi necesara vaccinarea globala, insa Covid-19 nu va fi o boala precum pojarul, care poate fi eradicata prin vaccinare, a explicat el."Acesta este un virus care va fi cu noi pentru totdeauna, intr-o forma sau alta, si, aproape sigur, vor fi necesare vaccinari repetate. Asadar, putin asemanator cu gripa, va trebui ca oamenii sa se vaccineze la intervale regulate", a declarat Walport pentru BBC Radio 4.Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS, a spus ca gripa spaniola din 1918 a fost invinsa in doi ani si ca tehnologiile avansate vor putea permite lumii sa opreasca acest coronavirus intr-un timp mai scurt.Gripa din 1918 a ucis cel putin 50 de milioane de oameni.Pana in prezent, din cauza coronavirusului au murit peste 809.000 de oameni in intreaga lume. Aproximativ 23,5 milioane de contaminari au fost inregistrate in lume, de la descoperirea lui in Wuhan (China) la finalul anului trecut. Peste 15,1 milioane de oameni au fost declarati vindecati. Specialistii considera ca numarul celor infectati este mai mare, de fapt, avand in vedere cazurile fara simptome si ca in multe tari testarile nu au fost facute la scara larga.Walport a avertizat ca este posibil ca noul coronavirus "sa scape de sub control" din nou si considera ca masuri punctuale ar putea fi folosite acum in locul unei carantine extinse.Cazurile de contaminare cu noul coronavirus au crescut in ultimele saptamani in mai multe parti ale lumii.Cat priveste Marea Britanie, Walport a spus: "Stim acum ca 80% din populatie este inca predispusa la coronavirus. Exista aceasta cumpana teribila intre incercarea de a minimaliza riscul infectarii si protejarea oamenilor in timp ce societatea sa mearga".