Cercetator Oxford: Covid-19 nu ar proveni din China. Noul coronavirus ar fi ramas "adormit" mult timp, pana la aparitia conditiilor favorabile

Astfel, acest nou coronavirus nu ar proveni din China, presupune Tom Jefferson.Cercetatorul considera ca exista tot mai multe probe care ar arata ca virusul se afla "peste tot" inainte sa apara in China, in decembrie."Poate ca avem de-a face cu un virus care a ramas mult timp adormit in intreaga lume si care a aparut atunci cand conditiile de mediu au fost propice cresterii sale", declara cercettorul pentru The Telegraph.Urme de covid-19 au fost gasite in Spania, Italia sau Brazilia cu mult inainte de descopeirea virusului in China.Recent, virusologi spanioli au anuntat ca au gasit urme de virus in esantioane de ape uzate colectate la Barcelona in martie 2019 - cu noua luni inainte de descoperirea acestuia la Wuhan si cu aproape un an inainte sa loveasca Europa.Potrivit unor oameni de stiinta, el ar fi ramas "sub radar pentru ca era sezonul gripei si nu-l cauta nimeni".Esantoane de la Torino si Milano, recoltate la jumatatea luidecembrie, au aratat de asemenea rezultate pozitive, iar experti au gasit urme in Brazilia, la Florianopolis in noiembrie.Profesorul Jefferson indeamna la o ancheta cu privire la motivul pentru care virusul pare sa se raspandeasca in medii ca fabricile alimentare si de procesare a carnii.Acest lucru ar putea sa conduca la descoprirea unor noi cai de transmitere - sistemele de scurgere sau toalete comune.In interviu acordat cotidianului britanic The Telegraph, Tom Jefferson face o paralela cu gripa spaniola care, in 1918, a ucis 30% din populatia Samoa de Vest, in contextul in care aceasta nu avea niciun contact cu lumea exterioara."Acest lucru se explica prin faptul ca agentii patogeni ai virusului nu vin de nicaieri si nu se duc nicaieri. Ei se afla aici mereu, iar ceva ii inflameaza", da el asigurari.Omul de stiinta evoca o cantitate de virus care se afla in apele uzate si o cantitate tot mai mare a transmiterii fecale a acestor ape uzate.