Un cercetator roman la Oxford explica avantajele vaccinului anti-Covid-19 realizat de AstraZeneca: "Nu va necesita aceleasi conditii restrictive"

"In primul rand, tinand cont de mecanismul de functionare, vaccinul Oxford nu va necesita aceleasi conditii restrictive de transport fata de vaccinurile produse de Pfizer si Moderna care sunt produse pe baza de ARN (Acid Ribo Nucleic) si tinand ca molecula aceasta este mult mai instabila au conditii mult mai restrictive de stocare si aici ne uitam la - 70C. (...) Faptul ca pe o perioada indelungata vor fi necesare aceste temperaturi foarte scazute, inseamna un cost suplimentar, inseamna probleme de logistica, probleme de transport, s.a.m.d.", a declarat Stefan Dascalu la RFI Pfizer si Moderna au anuntat o eficienta a vaccinului de 95%, in timp ce cea a vaccinului Oxford este cuprinsa intre 70 si 90%.Dascalu a explicat ca vaccinul de la Oxford se administreaza in doua doze.Romania a platit un avans catre Comisia Europeana, pentru vaccinul anti-Covid-19, in valoare de 12 milioane de euro.Comisia Europeana a incheiat cu companiile farmaceutice Pfizer si BioNTech un contract pentru achizitia a 300 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19. Comisia a mai incheiat astfel de contracte cu companiile farmaceutice AstraZeneca, Sanofi si Johnson & Johnson Citeste si: