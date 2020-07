Cercetatori de renume mondial, inclusiv laureati ai premiului Nobel, cer ca voluntari sanatosi sa fie expusi la coronavirus pentru testarea vaccinurilor COVID-19

Cercetatorii au semnat miercuri o scrisoare deschisa adresata dr. Francis Collins, seful Institutului National pentru Sanatate (NIH) din Statele Unite, cerand efectuarea de "teste de incercare" pe oameni, care ar "accelera mult" dezvoltarea unui vaccin pentru Covid-19.Testele de incercate expun in mod deliberat voluntari sanatosi la un virus, dupa ce li s-a administrat un vaccin, pentru a testa daca vaccinul functioneaza prevenind infectarea.Aceste studii nu sunt lipsite de controverse, dar organizatia '1 Day Sooner' si alti experti proeminenti insista ca beneficiile testelor de incercare sunt mai mari decat riscurile si cer guvernului american sa le autorizeze."Daca studiile de incercare pot accelera in mod sigur si eficient procesul de dezvoltare a vaccinului, atunci exista o prezumtie extraordinara in favoarea utilizarii lor, care ar necesita o justificare etica foarte convingatoare de depasit", se arata in scrisoarea publicata de 1 Day Sooner, o organizatie care pledeaza pentru studiilei de incercare.Oamenii de stiinta care au semnat scrisoarea, inclusiv directorul programului de vaccin Covid-19 de la Universitatea din Oxford, au declarat ca "studiile de incercare pe oameni pot oferi informatii mult mai rapid decat studiile conventionale de eficacitate, care dureaza mult mai multe luni"."In astfel de studii, voluntarii inca primesc vaccinul sau un produs de control. In loc sa isi reia viata ca de obicei si sa astepte infectarea cu un virus, voluntarii sunt expusi in mod deliberat la agentul patogen, in conditii controlate. Dincolo de a fi mai rapid decat testele conventionale, este mai probabil ca un test de provocare sa se incheie cu rezultate interpretabile, de exemplu in cazul in care prezenta virusului in jurul subiectului de studiu incepe sa se estompeze in timp ", au adaugat ei.Semnatarii scrisorii provin dintr-o serie de discipline, inclusiv epidemiologie, medicina, economie si filozofie. Acestia sustin ca "pandemia Covid-19 trebuie combatuta urgent pe multe fronturi, dar este greu de imaginat ca va avea loc o redresare economica si sociala solida in absenta unui vaccin. Scriem pentru a sublinia importanta mare a studiilor de incercare pe oameni, ca metoda de a ajuta la dezvoltarea vaccinurilor".Scrisoarea noteaza ca parlamentarii americani sustin deja aceasta miscare. In aprilie, 35 de membri ai Camerei Reprezentantilor au cerut autoritatilor de reglementare din SUA sa ia in considerare posibilitatea de a permite voluntarilor sa fie infectati cu coronavirus pentru a accelera testarea vaccinurilor.Peste o suta de vaccinuri candidate sunt deja in curs de dezvoltare in intreaga lume si exista 23 de vaccinuri candidate in etapa de evaluare clinica, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii.Se pare ca exista o acceptare prudenta ca studiile de incercare ar putea juca un rol in urmarirea rapida a dezvoltarii unui vaccin impotriva coronavirusului.La randul sau, directorul NIH, dr. Francis Collins a declarat ca studiile de incercare sunt "pe masa discutii, nu pentru a incepe sa proiectam un plan."Scrisoarea a fost, de asemenea, semnata de peste 2.000 de voluntari pentru studii de incercare recrutati de 1 Day Sooner.Recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) spun ca studiile de incercare pe oameni sunt etice atunci cand indeplinesc anumite criterii. Protectiile care ar trebui sa fie in vigoare, au spus expertii, inclusiv faptul ca participantii la proces sunt relativ tineri si au o sanatate buna si beneficiaza de ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate, cu monitorizare frecventa.OMS observa ca este esential ca studiile de incercare sa fie "efectuate intr-un cadru etic in care se acorda un consimtamant cu adevarat informat" si ca ar trebui sa fie intreprinse cu " multa precautie, prudenta si supraveghere".