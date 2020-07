Cercetatori din 23 de tari sustin ca OMS subestimeaza riscul raspandirii coronavirusului prin aer

Potrivit The Guardian, citat de Hotnews , intr-o scrisoare deschisa care urmeaza sa fie publicata saptamana aceasta, 239 de cercetatori din 32 de tari cer o mai mare constientizare a rolului pe care il are aerul in transmitere bolii Covid-19 si avertizeaza cu privire la necesitatea ca guvernele sa implementeze masuri de control.OMS a transmis statelor ca virusul este transmis in principal intre oameni prin picatori de saliva, tuse, stranut si prin contact. Transmiterea pe calea aerului implica particule mai mici care pot ramane suspendate pentru perioade de timp mai lungi si care pot transmite boala la distante mai mari de un metru.Scrisoarea care urmeaza sa fie publicata in Clinical Infectious Diseases este scrisa de catre Lidia Morawska, de la Queensland University of Technology din Brisbane, si Donald Milton, de la University of Maryland, si este sustinuta de peste 200 de cercetatori, inclusiv de unii care au fost implicati in elaborarea sfaturilor OMS.Ei spun dovezile care ies la iveala, inclusiv dinspre fabricile de procesare a carnii unde au fost focare sugereaza ca transmiterea prin aer poate fi mai importanta decat si-a dat seama OMS.Daca transmiterea prin aerosoli s-ar dovedi a fi un factor major, unii experti au sugerat ca ar putea ajuta purtarea mastilor in spatiile inchise, chiar daca sunt luate masuri de distantare fizica si ar trebui sa fie luate masuri mai stricte pentru ventilare si aer conditionat pentru a reduce la minim recircularea aerului.