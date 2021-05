Trei cercetatori de la un laborator din Wuhan s-au infectat cu COVID-19 inca din noiembrie 2019

Raportul, despre care nu s-a aflat pana acum , ar putea alimenta apelurile la extinderea investigatiilor asupra teoriei ca noul coronavirus a "scapat" dintr-un laborator chinezesc, cu toate ca grupul de experti ai OMS (Organizatia Mondiala a Sanatatii) care au vizitat China la inceputul acestui an au afirmat ca aceasta versiune este "extrem de improbabila", mentioneaza dpa.Informatia vine in contextul in care OMS are prevazuta saptamana aceasta o sedinta la care ar urma sa se discute despre urmatoarea etapa a anchetei privind originea noului coronavirus.In ianuarie, in ultimele zile ale administratiei presedintelui Donald Trump , o "fisa informativa" a Departamentului de Stat a indicat ca in toamna lui 2019 mai multi cercetatori de la Institutul de virologie din Wuhan (WIV) au prezentat simptome corespunzatoare atat COVID-19 cat si altor afectiuni sezoniere comune.Documentul serviciilor de informatii prezinta mai detaliat numarul celor care s-au imbolnavit, momentul si vizitele lor la spital.Un oficial citat de Wall Street Journal a mentionat ca aceste informatii trebuie investigate mai in profunzime, iar altul a notat ca, desi informatiile sunt "precise", nu se explica de ce s-au imbolnavit respectivii cercetatori.Administratia Trump a sustinut teoria ca virusul a pornit dintr-un laborator din Wuhan, in timp ce administratia noului presedinte democrat Joe Biden a facut apel la strangerea de dovezi suplimentare, inainte de a se trage concluzii privind originea virusului.Dupa vizita in Wuhan, echipa de cercetatori ai OMS nu a ajuns la o concluzie definitiva in acest sens. China, care a raportat primele cazuri de imbolnavire la sfarsitul lui 2019, a respins teoria ca virusul ar fi scapat dintr-un laborator.