Cercetatorii americani lucreaza la un spray nazal impotriva COVID-19

Ideea este bazata pe principiul terapiei genice introducand prin nas si gat material genetic in anumite celule care ca raspuns sa produca anticorpi puternici pentru a impiedica contaminarea cu noul coronavirus "Avantajul acestei abordari este ca nu trebuie sa aveti un sistem imunitar competent pentru a fi eficienta", a declarat profesorul James Wilson, responsabil de proiect pentru Universitatea din Pennsylvania.In prezent testata pe animale, metoda ar putea proteja impotriva noului coronavirus circa sase luni pentru o singura doza, este de parere omul de stiinta, si se inscrie ca in completarea viitoarelor vaccinuri.Pionier la terapiei genice, James Wilson a fost contactat in februarie de guvernul american pentru a sti daca laboratorul sau poate utiliza impotriva COVID-19 aceasta tehnologie in plina expansiune.Echipa sa nu a putut progresa decat dupa ce Regeneron Pharmaceuticals a dezvoltat un tratament novator bazat pe un cocteil de anticorpi de sinteza.Administratia Americana pentru Medicamente (FDA) a emis recent o autorizatie de utilizare de urgenta pentru terapia cu anticorpi anti-COVID-19 a companiei Regeneron Pharmaceuticals, un tratament experimental administrat presedintelui american Donald Trump Cercetatorii spera ca spray-ul va obliga celulele nazale atinse sa produca anticorpi ai Regeneron si sa blocheze astfel orice contaminare cu SARS-CoV-2 pe caile respiratorii.Pe de alta parte, efectele secundare ar putea fi mai mici decat in cazul vaccinurilor pe punctul de a fi aprobate.Universitatea din Pennsylvania si Regeneron Pharmaceuticals prevad sa incheie testele pana in ianuarie inainte de a solicita FDA unda verde pentru testele pe om.