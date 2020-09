Cercetatorii au descoperit mecanismul ce provoaca sindromul inflamator la copiii bolnavi de COVID-19, similar bolii Kawasaki

Studiul realizat la Bambino Gesu, in colaborare cu Karolinska Institutet din Stockholm, a detectat diferente imunologice intre ambele maladii, iar rezultatele au fost publicate in revista stiintifica CELL.La inceputul pandemiei de SARS-CoV2, copiii pareau practic imuni la consecintele noului coronavirus , insa ulterior s-a vazut ca unii dintre ei pot dezvolta o forma grava de inflamatie sistemica, MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children), ce provoaca o inflamare a vaselor sanguine si probleme cardiace si intestinale.Aceste simptome, similare bolii Kawasaki, au determinat initial o asociere intre aceasta vasculita sistemica si COVID-19.Studiul observa ca ambele boli altereaza nivelurile de citocine implicate in raspunsul imun, dar cu cateva diferente notabile.De exemplu, interleukina-17A inhibitor, foarte mare la copiii cu Kawasaki, nu crestea la pacientii cu COVID, care dezvoltau in schimb prezenta de anticorpi.S-au observat si diferente din punct de vedere celular. Astfel, copiii cu coronavirus dezvolta "un tip particular de limfocite T cu o functie imunologica alterata, comparativ cu copiii care au boala Kawasaki", o alterare ce constituie baza inflamarii si producerii de anticorpi ce pot dauna inimii.Aceste rezultate faciliteaza detectarea precoce la raspunsul inflamator la copiii cu COVID-19 in urma monitorizarii limfocitelor T si spectrului de anticorpi."Aceste rezultate reprezinta o descoperire importanta pentru alegerea unui tratament pentru inflamarea sistemica asociata infectiei cu SARS-CoV2 si bolii Kawasaki intr-un mod mai precis si bazat pe evidente", a declarat Paolo Palma, responsabil al studiului.Aceste rezultate evidentiaza un tratament cu imunoglobuline in doze ridicate pentru a limita efectul anticorpilor - Anakinra si Cortizon - in faze incipiente pentru a bloca o inflamatie secundara. Este in schimb contraindicat tratamentul cu tocilizumab si cu medicamente anti-TNF (impotriva factorului de necroza tumorala).