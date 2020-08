Cercetatorii au studiat cauzele pierderii mirosului in infectia cu COVID: "Este posibil sa putem aborda infectia prin terapii antivirale administrate direct in nas"

Studiul efectuat pe esantioane de tesut nazal prelevate chirurgical de la 23 de pacienti pare sa fi gasit o explicatie pentru faptul ca boala COVID-19 poate provoca pierderea severa a simtului mirosului, in absenta altor simptome, a notat echipa internationala de oameni de stiinta in European Respiratory Journal, informeaza DPA.Cercetatorii au descoperit un nivel ridicat al unei enzime care ar putea constitui "punctul de intrare" al coronavirusului in celulele umane.Prezenta enzimei de conversie a angiotensinei 2 (ACE-2) a fost identificata in concentratii mari doar in celulele mucoasei din epiteliul olfactiv, zona din spatele nasului unde corpul detecteaza mirosurile., a declarat unul dintre coautorii studiului, Mengfei Chen, de la Facultatea de Medicina a Universitatii Johns Hopkins din Statele Unite."Epiteliul olfactiv este o zona a organismului destul de usor de accesat de virus - nu este situata departe in corpul nostru, iar nivelurile foarte ridicate de ACE-2 pe care le-am identificat in acel loc ar putea explica de ce este atat de usor de contractat COVID-19", a precizat Chen.Coautorul Andrew Lane a declarat ca echipa de la Johns Hopkins studiaza "daca virusul foloseste intr-adevar aceste celule pentru a accesa si infecta corpul". In cazul in care acest lucru este dovedit,, a precizat Lane.