Cercetatorii australieni au inventat un test pentru coronavirus care ofera rezultatul in 20 de minute

Oameni de stiinta de la Universitatea Monash sustin ca testul lor poate determina daca o persoana este infectata sau daca a fost infectata in trecut."Printre aplicatiile pe termen scurt ale acestui test se numara identificarea rapida a cazurilor si urmarirea contactilor pentru a limita raspandirea virusului", sustine o lucrare stiintifica publicata vineri de autorii noului test in jurnalul ACS Sensors.Echipa de cercetare a fost coordonata de BioPRIA si de Departamentul de Inginerie Chimica al Universitatii din Monash, cu participarea unor cercetatori de la ARC Centre of Excellence in Convergent BioNano Science and Technology (CBNS).Testul lor, ce foloseste 25 microlitri de plasma din sange, cauta urme de aglutinare sau aglomerari de celule rosii ce sunt provocate de coronavirus.Daca testele realizate prin prelevarea de mucozitati sunt folosite pentru a detecta persoanele infectate cu noul coronavirus, noul test poate determina si daca un subiect a fost infectat recent si s-a vindecat pe cale naturala.Sute de astfel de noi teste pot fi prelucrate pe ora, conform cercetatorilor care sunt de parere ca acest test ar putea fi folosit si pentru a detecta anticorpii aparuti in urma vaccinarii in studii clinice.